В комитете Сейма Литвы предложили не ограничивать прием заявлений на визы и ВНЖ для граждан Беларуси

Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне предложил исключить из законопроекта об ограничениях для россиян и белорусов положение, которое запрещает принимать заявления на визы и виды на жительство у граждан Беларуси. Комитет единогласно принял это предложение. В новой версии законопроекта сохраняется запрет на прием заявлений на ВНЖ и визы от граждан России, передает BNS.

Предложивший исключение для белорусов депутат Йонас Ярутис заявил, что если белорусам перестанут выдавать документы, транспортные компании Литвы столкнутся с трудностями .

«Водители из Беларуси составляют 52% всех водителей, работающих в Литве, поэтому необходим переходный период для компаний, чтобы найти альтернативные рынки труда за границей, чтобы хотя бы частично компенсировать будущую потерю водителей», — сказал Ярутис.

Председатель Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что закон необходим и он должен вступить в силу 2 мая, когда закончится чрезвычайное положение на границе.

Голосование по ограничениям для граждан России и Беларуси сейм Литвы проведет во вторник, 4 апреля.

Напомним, проект закона «Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины» внесен по инициативе парламентского Комитета по безопасности и национальной обороне. В первоначальном виде документ предлагал запретить выдачу Литвой шенгенских виз за пределами страны (за исключением случаев, когда посредником выступает литовский МИД). Предлагалось запретить и выдачу за границей долгосрочных национальных виз.

Еще одна первоначальная инициатива — прекратить за границей прием ходатайств по выдаче временных видов на жительство (за исключением случаев, когда посредником выступает уполномоченная структура литовского правительства). Среди пунктов законопроекта был и запрет на выдачу ВНЖ в самой Литве, который, впрочем, не касался тех, кто уже имеет ВНЖ Литвы либо другой страны ЕС, или же имеет литовскую шенгенскую или национальную визу.

На сегодня внесена поправка, предполагающая разрешить претендовать на литовский ВНЖ и тем, у кого есть Шенгенская или национальная виза, выданная любым государством Евросоюза, если член семьи этого человека уже обладает временным либо постоянным видом на жительством в Литве (или же вообще является литовским гражданином). В «белый список» предложено включить и людей литовского происхождения, у которых есть виза любого государства ЕС.

Новая газета – Балтия