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Новости2023.04.03 09:46

Погода: В Литву вернутся солнечные дни и снег

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.04.03 09:46
Вильнюс
Вильнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

В Литве в понедельник будет солнечно, но до конца дня небо закроют густые облака, а со вторника ожидается снег.

В понедельник будет солнечно. Существенных осадков не ожидается. Во второй половине дня небо закроют густые облака и будет дуть сильный ветер, местами с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха составит 1-6 градусов выше нуля.

Во вторник во многих местах пройдут осадки, днем ожидается снег. Температура ночью опустится до 0 градусов, днем потеплеет до 4 градусов.

В среду во многих районах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в некоторых районах ожидается гололедица. Температура ночью опустится до 3 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров покажут 6-11 градусов тепла.

# Литва
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