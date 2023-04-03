Погода: В Литву вернутся солнечные дни и снег

В Литве в понедельник будет солнечно, но до конца дня небо закроют густые облака, а со вторника ожидается снег.

В понедельник будет солнечно. Существенных осадков не ожидается. Во второй половине дня небо закроют густые облака и будет дуть сильный ветер, местами с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха составит 1-6 градусов выше нуля.

Во вторник во многих местах пройдут осадки, днем ожидается снег. Температура ночью опустится до 0 градусов, днем потеплеет до 4 градусов.

В среду во многих районах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в некоторых районах ожидается гололедица. Температура ночью опустится до 3 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров покажут 6-11 градусов тепла.