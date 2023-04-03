На муниципальных выборах в Литве голосовали 4 тыс. иностранцев - в основном граждане России и Беларуси

Пятая часть проживающих постоянно в Литве иностранцев, в основном граждане России и Беларуси, воспользовались своим правом голоса на муниципальных выборах.

Иностранцы не были избраны в муниципальные советы или в мэры.

По данным Главой избирательной комиссии (ГИК), на муниципальных выборах в этом году могли проголосовать более 21 тыс. граждан иностранных государств, то есть примерно на 5 тыс. больше, чем четыре года назад. Свою избирательную волю изъявили почти 4,3 тысячи иностранцев. Половина из них — граждане России и Беларуси.

Граждане России с постоянным видом на жительство в Литве составили почти треть проголосовавших, их было 1685 человек.

Также проголосовали 582 гражданина Беларуси, 298 граждан Литвы, 190 граждан Польши, 179 - Латвии и 164 гражданина Германии. Гражданство 352 избирателей неизвестно. Как пояснили BNS в ГИК, это лица без гражданства.

По словам председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороны (КНБО) Лауринса Кащюнаса, эта статистика пока не свидетельствует о каких-либо потенциальных угрозах, но, по его словам, этот аспект следует оценивать с прицелом на будущее.

Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

"Это муниципальные выборы. Но когда речь идет о тех, кто является или станет гражданином Литвы и сможет голосовать в Сейме и на президентских выборах, мы всегда должны задаваться вопросом, не могли ли такие процессы, которые формируются на выборах в местные органы власти в определенных регионах, быть весомым фактором на наших общенациональных выборах", - сказал BNS депутат.

Больше всего – 1598 – иностранцев голосовали на выборах в Вильнюсское городское самоуправление, из них 781 - россиянин и белорус.

В Висагинасе проголосовал 631 иностранный гражданин, в том числе 516 россиян и белорусов.

В выборах в Клайпеде приняли участие 328 иностранцев, в Каунасе – 209, в Шальчининкском районе – 167 граждан иностранных государств.

Граждане государств-членов Европейского Союза, имеющие временный вид на жительство в Литве, имели право голосовать на выборах в муниципальные советы и ​​на выборах мэров.

Граждане других стран с постоянным видом на жительство в Литве имеют право избирать местные органы власти в Литве.

Прямые выборы мэров и муниципальных советов прошли в начале марта.