Президент Зурабишвили: Правительство Грузии противостоит прозападному курсу страны

Президент Грузии выступила в парламенте с ежегодным обращением.

Правящая «Грузинская мечта» предпринимает попытки по смене внешнеполитического курса Грузии и дистанцируется от стратегических партнёров, поддерживающих страну в течение лет. Об этом 31 марта заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего ежегодного выступления в парламенте страны.

«Вы – правительство, которое своими непостижимыми шагами, предпринятыми в последние годы, противостоит внешней цели страны и народному наказу… Благодаря риторике и действиям последних двух лет вы стерли и изменили курс своего девятилетнего правления и отклонились от воли и мандата вашего народа и избирателей. В результате всего этого 17 июня 2022 года Грузия не получила статуса страны-кандидата по членству в ЕС… Как бы вы ни пытались убедить людей, что Европа против наших национальных интересов, ценностей или даже мира, у вас ничего не получится. Грузинский народ уже более века знает, что такое Европа и зачем ему Европа», – заявила Зурабишвили.

Президент также отметила, что, пытаясь «не раздражать» Россию, «Грузинская мечта» не проявила должную солидарность с Украиной. При этом, «непонятно, почему мы не относимся к своим друзьям и партнерам с такой же вежливостью и трепетом» как к Москве, сказала Зурабишвили.

Президент резко раскритиковала риторику правительства о том, что западные страны, в частности США и государства ЕС с целью ослабления РФ якобы стремятся к тому, чтобы Грузия «подключилась к войне против России и на грузинской территории открылся "второй фронт"».

«Факт, что Тбилиси и Москва делают аналогичные заявления на тему «второго фронта», – подчеркнула Зурабишвили и назвала данные разговоры «конспирологическими теориями», в которые в Грузии, с однозначно прозападно настроенным населением, как сказала президент, никто не верит.

Госдеп США, так же, как и Посольство Соединенных Штатов в Грузии, неоднократно опровергали обвинения грузинских властей о якобы заинтересованности США в «открытии второго фронта» в Грузии. При этом Посол Соединенных Штатов в Грузии Келли Дегнан отмечала, что в течение последнего времени в Грузии идет кампания, которая «пытается подорвать прочное партнерство между Грузией и Западом».

В своём ежегодном выступлении в парламенте президент Грузии обвинила правящую партию в том, что вместо усиления государственных и демократических институтов, «Грузинская мечта» старается добиться однопартийного правления и исключает из своих рядов всех, кто имеет отличное мнение.

Члены правительства и часть депутатов от партии власти не дослушали выступление президента и стали покидать зал заседаний парламента в ходе её выступления. Впоследствии, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил Саломе Зурабишвили в том, что её заявления созвучны с заявлениями «радикальной оппозиции», и что правящая сила «в курсе насчет причин преображения» Зурабишвили, которую на президентских выборах в 2018 году поддержала «Грузинская мечта». Тем не менее, сказал Кобахидзе, так как пока Зурабишвили «не пересекла красные линии», партия власти воздержится от углубления в детали.

Как полагают аналитики, вероятно, «красные линии», которые упомянул Кобахидзе, это – помилование президентом осужденных экс-президента Михаила Саакашвили и директора оппозиционного телеканала «Мтавари» Ники Гварамии.

По оценкам грузинских оппозиционеров, критика партии власти со стороны Зурабишвили была справедливой, хотя и запоздалой. Тем не менее, оппоненты властей приветствовали «государственную позицию» Саломе Зурабишвили, в частности поддержку европейского пути страны.

«Было ли это выступление политически нейтрального президента? Нет… причина в том, что речь не о политике, речь о национальных интересах Грузии», – считают в оппозиционной «Лело».

При этом депутат от партии Саакашвили «Единое национальное движение» («ЕНД») Леван Бежашвили в своём выступлении в парламенте после речи Зурабишвили позитивно отозвался об акцентах, которые сделала президент в ходе своего ежегодного обращения, и одновременно, подчеркнул, что путь Грузии в ЕС будет невозможен при наличии в стране «политзаключенных», в частности Михаила Саакашвили и Ники Гварамии.

Политолог Александр Микиашвили считает, что критика «Грузинской мечты» со стороны президента Зурабишвили была ожидаемой, так как в течение последнего года президент «регулярно выражала недовольство» решениями правительства.

Более того, напоминает эксперт, недавно она впервые раскритиковала основателя партии власти - миллиардера Бидзину Иванишвили, которого оппоненты обвиняют в том, что не имея конкретной должности, он неофициально правит страной «из-за кулис».

При этом политолог отметил и то, что после того, как Зурабишвили начала критиковать правящую силу, в «Грузинской мечте» ей напомнили, что в своё время без поддержки партии власти, она не смогла бы одержать победу на президентских выборах.

«Это было действительно так. Зурабишвили не была популярной среди населения. Беспрецедентно, что на её избирательных плакатах была изображена не она сама, а Бидзина Иванишвили, который в 2018 году все еще имел высокий рейтинг. Соответственно, будучи ему обязанной, Зурабишвили очень долго воздерживалась от критики «Мечты», но пророссийский курс и отступление от евроинтеграции, видимо, оказались последней каплей», – сказал в интервью с «Голосом Америки» Микиашвили.

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе считает важным то, что Зурабишвили с парламентской трибуны, уже официально заявила об антизападных наклонностях «Грузинской мечты». По мнению эксперта, её слова смогут сыграть «отрезвляющую» роль для того сегмента населения, который с недоверием относится к оппозиции и считает заявления об антизападности «Грузинской мечты» преувеличенными и политически мотивированными.

«К сожалению, согласно грузинской Конституции, Зурабишвили не может влиять на решения руководства страны, но вполне реально, что её слова услышат те, кто голосовал за «Грузинскую мечту» и кто при этом хочет видеть Грузию в западных структурах. Таких людей много, так как подавляющее большинство грузин не хочет возвращаться на российскую орбиту, и недавние многотысячные уличные протесты против принятия парламентом аналога российского закона об иноагентах являются подтверждением проевропейского выбора народа Грузии», – резюмировал Микиашвили.

Напомним, что в результате масштабных акций протеста, которые длились несколько дней, власти Грузии в начале марта отозвали два законопроекта по регулированию СМИ и НПО.

Голос Америки