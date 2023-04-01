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Новости2023.04.01 10:25

Столтенберг: Финляндия станет членом НАТО «в ближайшие дни»

ГА
Голос Америки 2023.04.01 10:25
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Ратификация протокола о вступлении Турцией устранила последнее препятствие на пути Финляндии к членству в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально вступит в НАТО «в ближайшие дни».

Парламент Турции в четверг ратифицировал заявку Финляндии на вступление в НАТО, что было последним препятствием на пути этой скандинавской страны в западный военный альянс.

«Все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении», – констатировал Столтенберг в пятницу.

«Финляндия официально вступит в наш альянс в ближайшие дни», – добавил он.

В твите, опубликованном после голосования Турции в четверг, Столтенберг указал, что включение Финляндии в альянс «сделает всю семью НАТО сильнее и безопаснее».

Голос Америки

# В мире
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