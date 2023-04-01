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Новости2023.04.01 07:20

Путин официально признал США "главным источником рисков"

РC
Радио «Cвобода» 2023.04.01 07:20
Владимир Путин и Сергей Лавров
Владимир Путин и Сергей Лавров / AP nuotr.

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой Концепции внешней политики России. Саму концепцию на совещании Совбеза в пятницу представил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Главным источником "рисков" и "антироссийской политики" в концепции названы США.

По словам Лаврова, концепция "отражает революционные подвижки в международных делах". Сам Путин попросил МИД и другие ведомства "особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики".

Россия в документе названа "самобытным государством-цивилизацией, сплотившим русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира". В концепции говорится об "уникальной миссии" России по "поддержанию глобального баланса сил" и "обеспечению условий для мирного, поступательного развития человечества на основе объединительной и конструктивной повестки дня". Внешняя политика России, как сказано в документе, носит "миролюбивый характер", но она разная по отношению к дружественным, нейтральным и недружественным странам.

В концепции признаётся, что возрос риск столкновений между крупными, в том числе ядерными державами, вплоть до глобальной войны. США и их союзники обвиняются в развязывании против России "гибридной войны нового типа". Россия, как сказано в документе, "не считает себя врагом Запада", но готова "отстаивать своё право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами". "Защита от деструктивного иностранного воздействия" несколько раз упоминается в документе как одна из стратегических целей России.

Москва, как сказана в документе, намерена уделять приоритетное внимание "устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах". Одной из главных целей провозглашается также защита "традиционных ценностей" в противовес неким "псевдогуманистическим неолиберальным" ценностям. Для отражения угроз Россия, как сказано, готова применять "симметричные и асимметричные меры", в том числе с использованием армии.

Отношения с сопредельными государствами в концепции названы наиболее важными для безопасности России. Фактически эти государства отнесены к российской сфере влияния: Россия, например, обязуется противодействовать размещению инфраструктуры "недружественных", то есть западных, государств в этих странах. Украина в документе не упоминается.

Важное значение в документе придаётся сотрудничеству с Китаем, Индией, Ираном, Турцией, Сирией, Саудовской Аравией и Египтом, а также Бразилией, Кубой, Никарагуа и Венесуэлой. Страны Европы, как сказано в концепции, находятся под влиянием США, но если они пересмотрят свою политику, для них найдётся "достойное место в Большом Евразийском партнёрстве".

В целом документ повторяет и развивает тезисы о противостоянии с Западом, высказанные ранее российским президентом Владимиром Путиным. О войне в Украине, которая стала главной причиной жёсткого курса стран Запада по отношению к Москве, там упомянуто один раз, косвенно.

Радио Свобода

# В мире# Россия
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