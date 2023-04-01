Ландсбергис обсудил с коллегами из "Бухарестской девятки" вопросы помощи Украине

В пятницу на встрече министров иностранных дел "Бухарестской девятки" в Лодзи (Польша) глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис обсудил практическую и политическую поддержку Украины и ситуацию с безопасностью в регионе.

На встрече также обсуждались вопросы подготовки к встрече министров иностранных дел стран НАТО в начале апреля и предстоящему Вильнюсскому саммиту НАТО 11-12 июля.

"Сейчас задача безотлагательной важности - помочь Украине подготовиться к весеннему наступлению, но мы не можем останавливаться на этом. На Вильнюсском саммите мы должны найти формулы для более глубокого политического включения Украины в структуры и процессы НАТО", - цитируются в заявлении МИДа слова министра иностранных дел Ландсбергиса.

По словам министра, в преддверии саммита НАТО важно ускорить стратегическую адаптацию Альянса и обеспечить его готовность противостоять любой угрозе со стороны России.

Министры также обсудили выполнение решений, принятых на прошлогоднем саммите НАТО в Мадриде, включая укрепление сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге.

Инициатива "Бухарестская девятка" - это платформа политического сотрудничества между Литвой, Болгарией, Чехией, Эстонией, Латвией, Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, направленного на укрепление евроатлантической безопасности.

Формат был инициирован на Бухарестском саммите 2015 года.