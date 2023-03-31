"Свободный университет" признан в России "нежелательной организацией"

Генеральная прокуратура России признала "нежелательным" "Свободный университет". Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного органа.

"Свободный университет", располагающийся на территории Латвии, основан гражданами РФ, включая тех, кто признан "иностранными агентами" в России, а профессорско-преподавательский состав популяризирует деятельность организаций, признанных в России "экстремистскими", говорится в сообщении.

"Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, – считает прокуратура. – В ходе учебного процесса у студентов формируется стойкая неприязнь к России и навязывается ультралиберальная модель европейской демократии".

Ведомство заявляет, что деятельность университета "представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства".

"Свободный университет" основан в 2020 году бывшими преподавателями ВШЭ, с которыми вуз отказался продлить контракты. Среди них – Елена Лукьянова (участница эмигрантской оппозиционной организации "Съезд народных депутатов") и Кирилл Мартынов (главный редактор базирующейся в Латвии "Новой газеты. Европа"). Преподаватели, среди которых есть известные ученые, читают онлайн-курсы, как правило по гуманитарным дисциплинам.

Кирилл Мартынов написал в твиттере, что университет продолжит работу.

"Настоящее время"



