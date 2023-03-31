Литовская православная епархия разрешит украинцам молиться без упоминания патриарха Кирилла, но сами его упоминать будут

Находящаяся в управлении Московского патриархата Виленско-Литовская православная епархия разрешит украинским беженцам молиться без упоминания патриарха Кирилла, но отмечает, что в собственных молитвах продолжит упоминать его на богослужениях.

Представители церкви говорят, что «церковь не может действовать автономно, самопровозглашать себя независимой».

Разговор об упоминании Кирилла во время богослужения зашёл в связи с открытием нового украинского прихода в Древнем Пятницком храме.

«Митрополит Иннокентий счёл возможным благословить не упоминать Патриарха Кирилла, на литовской службе, на службах, где молятся украинцы, грузины или во время служб на английском языке», – говорит глава коммуникационно-издательского отдела Литовской православной епархии Максим Рогальский.

Однако в четверг пресс-секретарь епархии Мария Якубовская сообщила, что другие приходы, которых насчитывается более полудюжины, продолжат поминать как «Великого Господина и Отца» патриарха Кирилла, потому что «Церковь не может действовать автономно, самопровозглашать себя независимой».

Патриарх Московский Кирилл в своих высказываниях регулярно оправдывает российское вторжение в Украину, поддерживает его и благословляет. В связи с такой позицией ему запрещен въезд в Литву.

На вопрос, почему на одних богослужениях можно не упоминать Кирилла, а на других нет, представитель епархии ответила, что для литовских православных важно быть частью Вселенской Православной Церкви.

Служба в церкви монастыря Святого Духа (иллюстративное фото) / Ю. Стацявичюс/LRT

Службы в Литве будет вести священник Андрей Несвитайла, приехавший в Литву из Украины в связи с российским вторжением. Он принадлежал к Украинской Православной Церкви, связанной с Московским Патриархатом. Он сказал, что «безоговорочно осуждает» позицию патриарха в отношении российского вторжения и не упоминает патриарха Кирилла на богослужении.

«На украинских службах мы не совершаем поминовение. Там, где я у себя служил, я не упоминаю Патриарха Кирилла, здесь, когда, я представляю службы от Виленской епархии, я совершаю поминовение», – говорит священник Андрей Несвитайла.

Потенциальная автономия от Московского Патриархата



Православные / Ю. Стацявичюс/LRT

Виленско-Литовская епархия в настоящее время стремится к большей автономии и объявляет, что вплотную приблизилась к статусу самостоятельной Церкви, так как Священный Синод Московского Патриархата направил соответствующую ​​просьб на рассмотрение Архиерейского собора.

«Ходатайство о предоставлении статуса самоуправляемой церкви было представлено уже много месяцев назад. Оно рассматривается в установленном порядке, создана комиссия. Недавно мы получили обнадёживающую весть, что наше ходатайство миновало очередную ступень и священный синод представил его на рассмотрение Архиерейского собора. Это означает, что мы ещё больше приблизились к своей цели» – говорит М. Рогальский.

В то же время другая представительница епархии М. Якубовская не так оптимистична и говорит, что «не знает, когда вопрос сдвинется с мертвой точки».

Несмотря на то, что православных христиан в Литве ныне объединяла лишь Виленско-Литовская епархия РПЦ, подчиненная Московскому патриархату, по инициативе Вселенского патриарха Варфоломею І – во время своего визита в Вильнюс он заявил, что Русская церковь и правительство разделяют ответственность за преступления в Украине – в стране есть планы создания и церковной структуры, подчиненной Константинопольскому патриархату.

О соответствующих планах сообщил Патриарх Константинопольский, посетивший Литву на прошлой неделе.

Пресс-секретарь Виленско-Литовской епархии Мария Якубовская отметила, что не будет комментировать формирующуюся структуру, поскольку она «ещё не создана».

Материал подготовил Томас Валкаускас.