Начинаются учения сил НАТО в Литве - по дорогам будет передвигаться военная техника

Силы НАТО, дислоцированные в Литве, в пятницу начинают учения Rising Bull, и по дорогам будут передвигаться военные машины, сообщили в армии.

В ходе почти двухнедельных учений союзники НАТО будут тренироваться в оборонительных и наступательных операциях.

В субботу участники учений и военная техника переедут из Руклы в Йонавском районе на место проведения учений - полигон генерала Сильвестраса Жукаускаса в Швенчёнском районе.

После окончания учений, 11 апреля, военная техника переместится с полигона обратно в Руклу.

Колонны техники будут сопровождаться военной полицией. Всего в учениях будут задействованы 1,3 тыс. военнослужащих и 250 единиц военной техники.

Учения Rising Bull организуются с целью надлежащей подготовки к предстоящим учениям Iron Wolf 2023-1, одним из крупнейших ежегодных международных учений вооруженных сил Литвы.

В ходе учений боевая группа Сил передового базирования НАТО и Пехотный батальон князя Вайдотаса пехотной бригады Gelezinis vilkas ("Железный волк") будут тренироваться по принципу "войска против войск".