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Туалеты в Вильнюсском аэропорту станут платными

ЙД
Йонас Девейкис, LRT.lt 2023.03.31 10:08
Аэропорт в Вильнюсе
Аэропорт в Вильнюсе / E.Blaževič/LRT nuotr.

Во избежание конфликтных ситуаций, когда антисоциальные люди запираются в туалетах в терминале прилета Вильнюсского аэропорта, в ближайшие несколько месяцев туалеты там станут платными. 

Эту новость подтвердил LRT.lt представитель Lietuvos oro uostai (Литовских аэропортов) Тадас Василяускас.

По его словам, только два туалета в терминале прибытия будут платными.

"Цель - ограничить доступ в туалеты антисоциальных и зависимых людей. В силу специфики Вильнюсского аэропорта, зона прилета, где родственники ожидают прибытия, - это то место, куда идут асоциальные люди. Они представляют собой серьезную проблему, иногда даже проблему безопасности для пассажиров, когда приходится вызывать полицию", - пояснил Т. Василяускас.

По его словам, после консультаций с государственными компаниями и частным сектором было принято решение взимать плату за пользование туалетами.

"Мы планируем ввести плату за 2 туалета в течение нескольких месяцев. Далее посмотрим", - сказал представитель литовских аэропортов.

Он отметил, что туалеты в терминале вылета или в терминале прилета возле выдачи багажа останутся бесплатными.

Цену за посещение туалета аэропорт пока не установил.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

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