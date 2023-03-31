Туалеты в Вильнюсском аэропорту станут платными

Во избежание конфликтных ситуаций, когда антисоциальные люди запираются в туалетах в терминале прилета Вильнюсского аэропорта, в ближайшие несколько месяцев туалеты там станут платными.

Эту новость подтвердил LRT.lt представитель Lietuvos oro uostai (Литовских аэропортов) Тадас Василяускас.

По его словам, только два туалета в терминале прибытия будут платными.

"Цель - ограничить доступ в туалеты антисоциальных и зависимых людей. В силу специфики Вильнюсского аэропорта, зона прилета, где родственники ожидают прибытия, - это то место, куда идут асоциальные люди. Они представляют собой серьезную проблему, иногда даже проблему безопасности для пассажиров, когда приходится вызывать полицию", - пояснил Т. Василяускас.

По его словам, после консультаций с государственными компаниями и частным сектором было принято решение взимать плату за пользование туалетами.

"Мы планируем ввести плату за 2 туалета в течение нескольких месяцев. Далее посмотрим", - сказал представитель литовских аэропортов.

Он отметил, что туалеты в терминале вылета или в терминале прилета возле выдачи багажа останутся бесплатными.

Цену за посещение туалета аэропорт пока не установил.