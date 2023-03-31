«Форма протеста, чтобы почувствовать себя нужным Украине»: движение активистов на оккупированных Россией территориях

Представители украинского движения гражданского сопротивления против российской агрессии «Желтая лента» накануне провели перформанс в Сейме. В ходе мероприятия литовские парламентарии рисовали желтую ленту на белом стенде, выражая таким образом солидарность с украинским народом.

«Жёлтая лента» – это движение активистов, которое организует акции мирного сопротивления на временно оккупированных Россией украинских территориях.

Представитель движения, а также политолог из Украины и глава центра политических студий «Доктрина», Ярослав Божко, также приезжал в Сейм Литвы для проведения акции солидарности с народом Украины.

В интервью Русской службе радио ЛРТ Я. Божко рассказал о том, как люди на оккупированных территориях могут помочь Украине и о том, что на войне не существует маленьких дел.

Ярослав Божко / Facebook

- Ярослав, расскажите о своём движение, чем вы занимаетесь?

- Во-первых, мы движение, которое концентрируется на гражданском протесте, то есть это распространение символики украинской, различных символов борьбы Украины за независимость. Во-вторых, это срыв кампаний незаконной паспортизации Российской Федерацией оккупированных территорий. Срыв кампаний по незаконной мобилизации агитации среди, в первую очередь, простого населения, которое живёт на оккупированных территориях.

У нас действительно в некоем роде особый путь. Потому что мы изначально как тактику организации избрали ориентировку именно на людей, которые оказались на оккупированных территориях. Которые в какой-то мере, возможно, не имеют или военных навыков, или просто физической возможности сражаться в рядах украинских вооружённых формирований. Мы избрали такой путь, чтобы для них тоже создать какую-то форму протеста, чтобы они могли почувствовать себя нужными Украине. Потому что это сейчас очень большая проблема. То, как человек находит себя в условиях войны, как он может для себя сам обосновать свою необходимость.

Поэтому даже какие-то банальные символические акции, присутствие украинской символики в оккупированных городах – это тот фактор, при помощи которого мы поддерживаем этих людей. Мы им даём сигнал, что они, во-первых, не одни в своих городах, в своих регионах, что украинская армия обязательно вернётся, что это всё оккупация, это только временный беспорядок, после которого всё равно последует восстановление всех демократических прав, всех ценностей, которыми живёт украинское общество.

И для нас, конечно же, остаётся очень важным также фактор содействия тем нашим гражданам, которые живут в оккупации ещё с 2014 года, потому что наше движение появилось после 24 февраля 2022 года как, по сути, реакция на оккупацию. Как организация, которая сначала содействовала организации украинских митингов в Херсоне, в Энергодаре, в других городах, однако потом мы смогли распространить свою деятельность также и на Крым, и на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, даже там наши акции находят отклик.

Сейчас у нас в разных городах Крыма суммарно около 1000 активистов, то есть это люди, которые в той или иной степени брали от нас какие-то задания, публиковали символику, давали нам фотоотчеты, просто даже в каких-то общественных местах оставляли ленточки с флагом Украины или жёлтые ленточки.

Наше движение постоянно растёт и в том числе на тех территориях, которые до 2022 года были ещё в оккупации.

Символизм. Мариуполь, февраль 2022 года, иллюстративное фото / Фото Б. Герджюнаса/LRT

- Это в основном молодые люди?

- Это люди самых разных возрастов, и я сказал бы так, что вот этот вот стереотип о том, что представитель движения сопротивления – какой-то там типичный такой молодой мужчина, как из фильмов про итальянских партизан – это всё, конечно, выдумки. Очень часто в движение сопротивления приходят и проявляют себя те люди ну, скажем так, в жизни мы бы никогда их не расценили как людей, вообще способных прикасаться к такой опасной деятельности, общественно значимой. И это, конечно, люди всех возрастов и пенсионеры, и женщины, и мужчины вообще любых социальных слоёв,

Есть очень много, к примеру, и пожарных, и железнодорожников, да и те люди, которые оставались в различных государственных структурах, например, коммунальных. Они очень часто после российской оккупации оставались в городе единственной легитимной силой и властью. По сути, пожарные, медицинские какие-то учреждения, работали до последнего, и они тоже являются на самом деле важным символом нашего общества. Важным символом вот этой вот общей идеи украинской несломленности.

Оккупация, иллюстративное фото / Фото AP

- Вы сказали, что для этих людей, кто остаётся на оккупированных территориях по разным причинам, есть такие, у которых просто возможности нет покинуть это место из-за старых больных родителей, родственников и так далее. Кажется важным, чтобы жители проукраинских взглядов оставались на территориях, чтобы сохранялся вот этот вот украинский дух. Но действительно ли для них это не опасно?

- Ситуация в гуманитарном плане различна на разных оккупированных территориях. Самая катастрофическая кризисная ситуация сейчас на территории оккупированной Донецкой области. Особенно в больших индустриальных городах, потому что постоянные бои, разрушение инфраструктуры, нехватка банальных средств к существованию: пресной воды, электроэнергии, всего, чего только хотите. И это очень существенно выматывает психику людей, которые там находятся.

Мы сейчас не можем говорить, что жить в оккупации безопасно. Да и у нас были, в том числе, и общественные кампании в поддержку эвакуации. Однако мы должны понимать, что всё-таки далеко не все украинцы очень мобильные. То есть далеко не все вообще принимают для себя тот факт, что могут жить нормально в другом каком-то регионе. Люди очень привязаны к земле, к своим даже участкам каким-то земельным и так далее. Мы уже исходим из того, что значительная часть украинских граждан всё равно там остались, это непоколебимый факт, с которым мы должны работать. Мы не можем здесь за людей изменить их жизненные планы, но мы можем сопоставить их жизненные планы со стратегией по защите нашего государства.

Скажу такую вещь, что очень важно, подчеркну этот факт, то движение, которое занимается именно мирными методами борьбы, то, что называется политический протест, какие-то символические акции и всё, что с этим связано. Мы безусловно, поддерживаем украинскую армию, поддерживаем все украинские вооружённые формирования, но любое слияние, скажем так, гражданских протестующих и, по сути, боевых партизан, оно всегда ведёт к определённым проблемам. Это создаёт риски как для гражданских, так и для боевых партизан тем более.

Однако мы должны подчеркнуть ещё такую вещь, что наше движение вынашивает эту идею, что на войне, на самом деле, нужны все, то есть нету лишних людей на войне. Нет маленьких подвигов на войне, нет маленьких поступков на войне. Потому что для многих людей, возможно, важно даже не то, какой они непосредственно дают вклад в оборону страны, а то, что мы, создавая возможность сопротивляться, сохраняем их как психологическую единицу, мы сохраняем их честь и достоинство. Даём им возможность быть полезными обществу.

- Какие акции проводила ваша организация?

- Наша организация проводила целый ряд акций, связанных в том числе с массовыми акциями протеста. В конце мая 2022 года в Энергодаре арестовали начальника пожарной службы, и это было довольно-таки большим скандалом для города, потому что, во-первых, Энергодар - это город, в котором находится атомная электростанция, то есть пожарные там имеют определённое уникальное значение. Кроме того, уже все оккупационные войска находились в городе, никакие украинские государственные структуры в городе не действовали, только пожарная служба, и в том числе наши активисты. Вместе с другими пожарными они тогда организовывали митинг за освобождение начальника пожарной службы в городе и народу удалось этого достичь, его отпустили из-под ареста.

В каких-то таких локальных точках, на самом деле, оккупационные власти вынуждены даже считаться с тем, что есть определённое проукраинское большинство. И что в государственных или коммунальных структурах, которые обеспечивают жизнь городов тех регионов, тоже есть это проукраинское большинство. Если они будут исходить из того, что они могут просто всех посадить, то их власть, она даже физически не сможет удержаться, их просто затопит канализация, они там сгорят, умрут от тифа и прочее. Настанет просто гуманитарная катастрофа.

Работа пожарников в Украине / Фото AP

Кроме того, знаете, очень много таких личных историй, когда ты сначала начинаешь общаться с человеком с оккупированных территорий, узнаёшь, что он там, где-нибудь в Херсоне или в Энергодаре, или в Геническе, в Скадовске, передаёшь ему материалы какие-то самые базовые - трафареты для граффити, краску какую-то дефицитную, находишь картриджи. Получаешь постепенно от него фидбек, информацию, фотоотчеты с акций и думаешь: «Вот хорошо, уже стабильный активист». Он даже там каких-то успевает друзей подключить, а потом внезапно человек пропадает. Ты надеешься, ну, хорошо, допустим, там сломался телефон, нет интернета, связи, что угодно, уехал на дачу, выехал в Грузию. Потом город деоккупируют, а человек всё равно не выходит на связь. А потом выясняется, что кто-то видел его арест, и все. У нас до сих пор нету полноценной информации о том, что с этим человеком.

- А что вы делаете в Крыму, как выглядит ваша работа там?

- Самая яркая, запомнившаяся мне лично инициатива, это было, когда человек в городском парке Симферополя написал на лавочках красной краской название городов Украины, где произошёл геноцид. На одной написал Буча, на другой лавочке написал Изюм, ещё на другой - Ирпень и, кажется, Гостомель. Люди проходят и не могут просто игнорировать этот факт. Это что-то, в основе чего лежал очень небольшой объём усилий, но это давало поразительный психологический эффект.

Вот на такие акции всегда стараемся ориентироваться, как на образец, потому что нам важно не просто дать человеку информацию о том, что здесь Украина, но нам важно, в том числе, в какой-то мере перевернуть его сознание.

Очень была интересная история, мы к 1 годовщине полномасштабного вторжения придумали для них такой графический способ, как закрашивать буквы Z на заборах. Мы предложили, просто рисуете поперечную косую черту жёлтого и синего цвета, как будто бы это песочные часы. И писать что-то типа: «Время оккупации проходит». Это тоже своего рода такая маленькая символическая история.

Крым / Фото AP

Важно донести информацию и изменить состояние людей, потому что человек в оккупации скорее всего, три четверти времени находится в подавленном состоянии, где бы он ни находился и кем бы он ни работал, а вы даёте надежду, демонстрируете, что Украина здесь и оккупант уйдёт.

Материал подготовил Томас Валкаускас.