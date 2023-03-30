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Новости2023.03.30 15:04

ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal по подозрению в шпионаже

РC
Радио «Cвобода» 2023.03.30 15:04
Наручники
Наручники / Shutterstock.com nuotr.

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Спецлужба утверждает, что журналист по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК.

Журналист доставлен в Лефортовский суд Москвы. Адвоката Даниила Бермана не пускают к Гершковичу, ссылаясь на то, что тому уже назначили защитника, передаёт с места событий корреспондент "Медиазоны".

Предприятие в сообщении ФСБ не названо. "Медуза" со ссылкой на коллегу корреспондента WSJ сообщила, что тот ездил в Нижний Тагил. Там находится танковый Уралвагонзавод и ещё несколько предприятий военно-промышленного комплекса. "Вёрстка" отмечает, что в Свердловской области расположены более 100 заводов и предприятий, работающих на гособоронзаказ.

Ранее 30 марта стало известно, что журналист, около шести лет работающий в России, пропал в Екатеринбурге при подготовке материала о ЧВК "Вагнер". Вечером 29 марта в центре города у ресторана Bukowski Grill люди в штатском задержали мужчину, натянув ему на голову свитер, предположительно, это был Гершкович.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Гершковича "взяли с поличным". Редакция WSJ выразила глубокую озабоченность случившимся. В заявлении говорится, что газета "категорически отрицает" обвинения и требует немедленного освобождения своего репортёра.

Задержание журналиста прокомментировала международная организация "Репортёры без границ". "Журналисты не должны становиться мишенью!", — говорится в твиттере правозащитников. По вменённой статье корреспонденту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В июле Россия, вместе с Венесуэлой, Ираном, Китаем, КНДР и Мьянмой попала в составленный Госдепартаментом США список стран с повышенным риском неправомерного задержания американцев. Американские эксперты прямо обвиняют Москву в захвате заложников для давления на Вашингтон и обмена их на арестованных по уголовным статьям россиян.
Последнюю статью за авторством Гершковича его издание опубликовала 28 марта. В декабре в издании вышел материал о том, как президент Владимир Путин получает информацию о войне в Украине, над которым работал журналист. В тексте утверждалось, что информация редактируется ФСБ, в результате чего президент не получает полную информацию о провалах армии.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия
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