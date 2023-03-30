Литовский эксперт о том, окажется ли Путин на скамье подсудимых: "Я думаю, это вполне реально"

Когда в середине марта международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, встал вопрос о том, существуют ли реальные возможности привлечения высшего руководства России к ответственности за военную агрессию в Украине.

Гаагский суд вынес решение об ордере на арест Путина и Львовой-Беловой в связи с подозрением в незаконном вывозе украинских детей на территорию России.

Подозрения в отношении президента России суд обосновал тем, что В. Путин как руководитель страны и главнокомандующий российской армией не мог не знать о незаконной депортации детей со временно оккупированных украинских территорий в Россию.

Уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова, в свою очередь, подозревается в несении непосредственной ответственности за перемещение детей из Украины.

Насильственная депортация детей международным правом расценивается как военное преступление. Несмотря на то, что Гаагский суд не опубликовал ордера на арест полностью, его представители пояснили, что речь идёт о вывозе детей-сирот из приютов на оккупированных территориях. Украинские власти заявляют, что сейчас количество насильственно вывезенных из Украины детей превышает 16 тысяч.

Детский приют в Украине во время войны / Фото AP

Привлечение к ответственности

Доцент университета им. Рёмериса, руководителя Института международного права и права Евросоюза при Вильнюсском университете Дэйнюс Жалимас видит в решении Гаагского суда первые пробы к тому, как будет работать механизм привлечения к ответственности за военные преступления в Украине в будущем.

«Это касается того, что можно назвать поствоенным урегулированием. Я имею в виду будущий специальный трибунал по поводу агрессии. Поскольку действительно сейчас не хватает механизма, чтобы привлечь конкретно виновных лиц за агрессию. Так что с правовой точки зрения тут навряд ли можно что-нибудь ещё больше сделать. Однако и само воплощение как таковое права в жизнь тоже зависит от воли государства: если есть определённая воля, эти нормы права будут воплощены в жизнь», – считает Д. Жалимас.

Действительно, арестовать В. Путина могут только в тех странах, которые ратифицировали Римский статут – их 123. К слову, ни Украина, ни Россия, ни Китай, ни даже США данный статут не ратифицировали.

Однако даже некоторые страны, которые принято считать союзниками России, такие, например, как Армения, заявили, что если В. Путин посетит страну, то он будет задержан.

Визит Путина в Сербию и встреча с премьер-министром страны Александром Вучичем, 219 год (иллюстративное фото) / Фото AP

По словам доцента Д. Жалимаса дальнейшее развитие событий во многом зависит от того, каким будет механизм по привлечению к ответственности виновных в военной агрессии в Украине. Первые признаки создания такого механизма уже существуют.

«Всё зависит от того, как будет складываться ситуация по созданию трибунала. На уровне Евросоюза сейчас совсем недавно и этот орган начнёт работать где-то в июле. Создаётся прототип офиса будущего прокурора, который будет собирать доказательства именно по агрессии. А международный трибунал состоит из офиса прокурора и из других разных судебных инстанций. Так что как бы первый шаг к учреждению такого трибунала», – говорит Д. Жалимас.

К тому же, по словам эксперта, существует практика вынесения приговора без участия в нём подозреваемого, поэтому физически обвиняемый можеит даже не присутсвовать на суде.

«В том числе и в литовском законодательстве имеется возможность судить заочно, без физического присутствия. Этого тоже нельзя избегать, потому что это также один из возможных способов привлечения к ответственности».

Д. Жалимас считает вполне вероятным, что мир увидит В. Путина на скамье подсудимых.

«Я всегда возвращаюсь к историческим экскурсам. Может, когда поднималась впервые идея о международном трибунале в Нюрнберге в 1942 году, навряд ли кто бы тогда подумал, что вот нацистские преступники действительно сядут на скамью подсудимых. Мы не говорим про Гитлера, понимая, почему все так [cложилось], но, я думаю, что это (трибунал) займёт 2–3 года, но это вполне реально», – подытоживает Д. Жалимас.

Материал подготовил Томас Валкаускас.