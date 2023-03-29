Скульптуры советских воинов, снятые с Антакальнисского кладбища в Вильнюсе, переданы Парку Грутас

Скульптуры советских воинов, снятые с Антакальнисского кладбища в Вильнюсе в декабре прошлого года, будут переданы в Парку Грутас, решил в среду госсовет литовской столицы.

Муниципалитет заключит договор доверительного управления с компанией Hesonos klubas, согласно которому парк сможет экспонировать скульптуры не менее 20 лет. Право собственности на стелы по-прежнему будет принадлежать муниципалитету.

Совет решил демонтировать стелы в июне прошлого года, после того как Департамент культурного наследия изменил критерии оценки недвижимых культурных ценностей.

Это решение было обжаловано в Комитете ООН по правам человека. После обращения с жалобой, полученной в прошлом году, временные меры защиты все еще применяются.

В комиссию о применении временных мер защиты обратились представившиеся «этническими русскими», в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле «Международного форума добрососедства», учрежденного Альгирдасом Паляцкисом, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

«Решение совета не противоречит мерам временной защиты, поскольку стелы просто перенесены в другое место для экспонирования», — отмечают в мэрии.

Министерство юстиции и муниципалитет утверждают, что решение снять стеллы, несмотря на запрет вывозить скульптуры, связано с тем, что Комитет ООН был введен в заблуждение, будто бы памятник будет осквернен, а останки рядом будут перезахоронены, что не соответствует реальности.

В настоящее время стелы охраняются на территории муниципальной компании Grinda.