Naujienų srautas

ЕС
Новости 11 мин. назад

Литва получила от ЕС 27 млн евро на восстановление отданного Украине вооружения

Запуск ракет в Северной Корее
Новости 21 мин. назад

КНДР намерена резко увеличить производство ядерного оружия

Няня (ассоциативное фото)
Новости 29 мин. назад

Политики предлагают приглашать в Литву нянь из третьих стран: "Это облегчит жизнь литовских семей"

Бахмут. Война России против Украины
Новости 1 ч. назад

США поддержали идею "гибридного трибунала" по Украине для России

Ануш Яралян
Новости 1 ч. назад

В Вильнюсе – открытие выставки работ семьи Яралян «Цвета весны»

Преступление (ассоциативное фото)
Новости 3 ч. назад

Адвокаты: число убийств в России выросло впервые за 20 лет

Вальдемарас Рупшис и Кристофер Каволи
Новости 3 ч. назад

Орденом "За заслуги перед Литвой" награжден командующий силами США в Европе

Мигранты
Новости 3 ч. назад

Комитет ООН призвал Литву разрешить всем мигрантам просить убежища

Телефон
Новости 4 ч. назад

Tele-2 отменяет бесплатные услуги на территории Украины

Супермаркет
Новости 5 ч. назад

Покупатели возмущены этикетками продуктов в литовских супермаркетах: "Нас всех пытаются обмануть"

Отопление
Новости 5 ч. назад

Этой зимой немцы топили меньше - мерзли больше

Вышиванки
Новости 5 ч. назад

Украинцы, бежавшие от войны, запускают в Литве бизнес: «Главное — не сдаваться»

Вакцина от COVID 19
Новости 7 ч. назад

В Литве для утилизации подготовлены 1,5 млн доз вакцин от COVID-19

Максим Резник
Новости 7 ч. назад

Максим Резник о Форуме Свободной России: «Победа Украине, свобода России!»

Новорожденный
Новости 8 ч. назад

В Каунасе в "окне жизни" оставлен новорожденный ребенок

Погода
Новости 8 ч. назад

Погода: днем в Литве будет прохладно, местами возможен снег

Новости2023.03.28 17:02

КНДР намерена резко увеличить производство ядерного оружия

DW
Deutsche Welle 2023.03.28 17:02
Запуск ракет в Северной Корее
Запуск ракет в Северной Корее / AP nuotr.

27 марта Пхеньян провел новые испытания подводного ядерного беспилотника и двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля" для имитирования ядерного взрыва в воздухе.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия, чтобы нарастить его запас "в геометрической прогрессии", сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) во вторник, 28 марта. Накануне, по данным агентства, Ким Чен Ын руководил принятием ядерного оружия на вооружение и выслушал доклад от Института ядерного оружия КНДР о прогрессе в деле качественного и количественного укрепления ядерных вооруженных сил Северной Кореи.

Он призвал к "идеальной" готовности к применению ядерного оружия "в любое время и в любом месте", а также заявил о необходимости "непрерывного укрепления ядерных сил", чтобы превосходящая мощь заставила "врагов бояться" и защитила бы власти, строй и народ КНДР.

Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие Пхеньяна не направлено против других стран, "врагом" ядерных сил страны является сама война и ядерная катастрофа в целом, а власти КНДР стремятся к миру и стабильности в регионе.

Испытания ядерного подводного беспилотника и имитирование ядерного взрыва в воздухе

КНДР за последнее время провела целый ряд учений с целью проверки систем ядерных вооружений. В частности, 25-27 марта были проведены вторые испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа, способной нести ядерный боезаряд, "ядерного беспилотного катера подводного нападения", как называют его в Пхеньяне.

27 марта было также проведено испытание двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля" для имитирования ядерного взрыва в воздухе.

DW

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

ЕС
12 мин. назад

Литва получила от ЕС 27 млн евро на восстановление отданного Украине вооружения

Няня (ассоциативное фото)
30 мин. назад

Политики предлагают приглашать в Литву нянь из третьих стран: "Это облегчит жизнь литовских семей"

Бахмут. Война России против Украины
1 ч. назад

США поддержали идею "гибридного трибунала" по Украине для России

Ануш Яралян
1 ч. назад

В Вильнюсе – открытие выставки работ семьи Яралян «Цвета весны»

Преступление (ассоциативное фото)
3 ч. назад

Адвокаты: число убийств в России выросло впервые за 20 лет

Вальдемарас Рупшис и Кристофер Каволи
3 ч. назад

Орденом "За заслуги перед Литвой" награжден командующий силами США в Европе

Мигранты
3 ч. назад

Комитет ООН призвал Литву разрешить всем мигрантам просить убежища

Телефон
4 ч. назад

Tele-2 отменяет бесплатные услуги на территории Украины

Супермаркет
5 ч. назад

Покупатели возмущены этикетками продуктов в литовских супермаркетах: "Нас всех пытаются обмануть"

Отопление
5 ч. назад

Этой зимой немцы топили меньше - мерзли больше

Супермаркет
2023.03.28 12:10

Покупатели возмущены этикетками продуктов в литовских супермаркетах: "Нас всех пытаются обмануть"

Телевизионная пропаганда
Интервью ЛРТ 5
2023.03.28 08:28
Интервью ЛРТ

"Доверяй, но проверяй". Пропаганда России и Беларуси заявила о ликвидации польского террориста в Гродно - что это значит?

5
Флаг Латвии
2023.03.27 17:48

В Латвии вандалы разрушили памятник защитникам Бауски от советской оккупации

Выборы в Казахстане
2023.03.27 18:48

На выборах в Казахстане большинство голосов - у "Аманат"

Ануш Яралян
2023.03.28 15:37

В Вильнюсе – открытие выставки работ семьи Яралян «Цвета весны»

Мигранты
2023.03.28 13:34

Комитет ООН призвал Литву разрешить всем мигрантам просить убежища

Вакцина от COVID 19
2023.03.28 10:20

В Литве для утилизации подготовлены 1,5 млн доз вакцин от COVID-19

Максим Резник
Интервью ЛРТ
2023.03.28 09:33
Интервью ЛРТ

Максим Резник о Форуме Свободной России: «Победа Украине, свобода России!»

Валерий Меладзе
2023.03.28 08:41

В трёх городах Сибири отменили концерты певца Валерия Меладзе

Вышиванки
2023.03.28 11:24

Украинцы, бежавшие от войны, запускают в Литве бизнес: «Главное — не сдаваться»