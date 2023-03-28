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Новости2023.03.28 11:37

Этой зимой немцы топили меньше - мерзли больше

DW
Deutsche Welle 2023.03.28 11:37
Отопление
Отопление / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Девять из десяти жителей Германии зимой отапливали свои дома меньше. 40 процентов - часто мерзли. Самыми теплыми помещениями были гостиная и детская: 21 градус. При этом изменение привычек далось немцам легко.

Многие жители Германии прислушались к советам экономить энергию. Курс на изменение энергетической политики был взят на всех уровнях. Как это отразилось на домашних хозяйствах? С приходом весны пришло и время подводить итоги. Девять из десяти жителей Германии этой зимой отапливали свои квартиры и дома меньше. Таков главный результат репрезентативного опроса, проведенного немецкой ассоциацией цифровой индустрии Bitkom среди 1008 человек, который был представлен 27 марта в Берлине. Опрос проводился среди населения старше 18 лет в январе и феврале 2023 года.

Большинство опрошенных отапливали свои дома меньше

Если разобрать структуру ответов, то получается, что 58 процентов респондентов экономили осознанно, почти треть - 32 процента - заявили, что "скорее экономили", то есть - с оговоркой. Еще пять процентов "скорее не экономили", лишь четыре процента ответили, что не экономили "ни при каких обстоятельствах".

Несмотря на тот факт, что абсолютное большинство придерживалось режима экономии, многим - а это почти 80 процентов опрошенных - не хватало прозрачности, возможности в реальном времени следить за тем, сколько удалось сэкономить энергии, сколько потребляется энергии и так далее. Контроль за отопительной системой и датчиками, особенно в домах старой застройки, напоминает полет на автопилоте, считают эксперты. Чтобы отапливать дома эффективно, недостаточно информировать потребителей раз в год об их затратах на энергию, считают в Bitkom. Даже ежемесячный отчет о расходах не решит задачу повышения эффективности. Немецкие эксперты уверены, что потребитель должен получать информацию в актуальном режиме - как при вождении автомобиля или со смартфоном. Поэтому без "умных систем" здесь не обойтись. И они должны быть доступны каждому домашнему хозяйству.

Как именно немцы экономили на отоплении?

Но вернемся к зиме, с которой немцы уже попрощались, хотя погода в марте еще преподносит сюрпризы в виде града и заморозков. Так вот, нынешней зимой каждый третий немец забыл про то, что в Германии называется "приятной для тела температурой". Почти 40 процентов опрошенных Bitkom заявили, что из-за экономии на отоплении в январе и феврале им приходилось часто мерзнуть дома. Более половины опрошенных (59 процентов) признались, что одеваются теперь дома теплее.

А вот средней температуры по дому практически нет: она сильно варьируется в зависимости от помещений. Если в детской комнате и в гостиной немецкие домашние хозяйства поддерживали температуру на уровне 21 градуса, то в спальне термометр опускался до 17-ти. Кухня оказалась где-то посередине - 19 градусов. Теплее было в ванной - 20 градусов.

При этом из актуального опроса нельзя сделать вывод, что немцы были чем-то недовольны этой зимой. Скорее - наоборот: как отметили более 90 процентов респондентов, изменения отопительных привычек дались им легко.

Так актуальную ситуацию прокомментировал DW эксперт Клаас Мольтрехт (Klaas Moltrecht) из Bitkom: "Люди в Германии хотят активно поддерживать изменения в энергетической политике страны. Война в Украине привлекла внимание населения к теме энергосбережения еще больше. Сейчас мы находимся на этапе, когда есть потребность в информации и практической помощи. Пока нет технологий, с помощью которых мы постоянно получали бы обновленные данные о расходах. Как раз в сфере отопления последовательный переход на цифровые технологии помог бы нам существенным образом снизить расход энергии и повысить эффективность ее использования. Для экономии энергии нам необходимо не только классическое санирование энергетического сектора, но в первую очередь умное управление отопительной системой в целом - как в коммерческой недвижимости, так и в частых домашних хозяйствах".

DW

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