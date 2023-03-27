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Новости2023.03.27 16:37

Правительство Литвы передаст Украине мобильный городок на 36 семей

B
BNS, LRT.lt 2023.03.27 16:37
Бородянка
Бородянка / R. Dačkus/President's Office

Литовский кабинет Министров готовится передать Украине мобильный городок, рассчитанный на 36 семей.

Это предусмотрено в проекте постановления правительства, зарегистрированном в Минэкономики в понедельник.

Мобильные дома стоимостью 941,5 тыс. евро будут переданы городу Бородянка, они были приобретены у компании Arijus путем госзакупок.

Это один из четырех объектов в Украине, атакованных Россией в феврале прошлого года, которые Литва обязалась восстановить.

За 3,7 млн. евро предполагается провести ремонт детского сада «Радист» в городе Ирпень, за 5 млн евро – ремонт одной из трех школ в городе Бородянка Киевской области и за 2,3 млн. евро – реконструкцию моста через реку Трубеж, соединяющего Киевскую и Сумскую области.

# Литва
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