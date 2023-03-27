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Новости2023.03.27 17:48

В Латвии вандалы разрушили памятник защитникам Бауски от советской оккупации

НГ
Новая газета – Балтия 2023.03.27 17:48
Флаг Латвии
Флаг Латвии / Mareks Steins/Unsplash nuotr.

В ночь на 27 марта неизвестные вандалы разрушили памятник защитникам Бауски от второй советской оккупации в 1944 году. Об этом сообщил старший специалист отдела истории Бауского музея, член Бауской краевой думы Райтис Абельниекс.

По данным регионального издания Bauskas dzīve, в три часа ночи, когда мимо памятника проезжал экипаж муниципальной полиции, все еще было в порядке.

«Полицейские с ночи смотрят записи камер. Непосредственно у памятника их нет, но они есть, по пути в Рундале. Мы расследуем либо передвижение молодежной группы, либо передвижение оборудования. Возможно, это связано с памятной датой о депортациях 25 марта и с демонтажом советских памятников. По крайней мере, за последние пять лет, ничего не было направлено, например, против легионеров в Бауске», — отметил начальник полиции Бауского края Бронислав Островскис.

Предполагается, что акт вандализма был совершен без оборудования, возможно, с использованием лебедки.

Памятник был установлен в 2012 году, он создан в память о 300 латышах-добровольцах, которые в 1944 году защищали свой город от советской оккупации. На нем выбита надпись «Защитникам Бауски против второй советской оккупации». Ниже следует девиз — «Латвия должна быть государством латышей».

В ближайшее время памятник планируется восстановить.

Новая газета - Балтия

# В мире# Латвия
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