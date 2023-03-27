Литва призовет ввести новые санкции в связи с дислокацией ядерного оружия в Беларуси

Размещение ядерного оружия в Беларуси создаст новую волну напряженности и дестабилизации в Европе. В ответ Литва призовет своих партнеров ввести новые санкции, заявило в воскресенье Министерство иностранных дел Литвы.

"Это отчаянные шаги Путина и Лукашенко, направленные на создание новой волны напряженности и дестабилизации в Европе", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье.

"Эти действия еще больше втягивают Беларусь в войну с Украиной и в конфронтацию с демократическим миром. Беларусь, которая все больше теряет свой суверенитет, поддерживает и помогает российской агрессии и все теснее интегрируется в российские военные планы, является дополнительным фактором риска для Балтийского региона", - говорится в заявлении.

МИД сообщил, что Литва обсудит со своими евроатлантическими партнерами, как ответить на "эти милитаристские планы российского и белорусского режимов".

"В качестве одной из ответных мер Литва призовет к принятию новых санкций", - говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин объявил в субботу о размещении тактического ядерного оружия в соседней Беларуси. По его словам, в этом случае Россия ведет себя так же, как США, которые держат свое тактическое ядерное оружие на территории союзников.