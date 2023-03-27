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Ядерное оружие России в Беларуси: Украина требует созвать СБ ООН

РC
Радио «Cвобода» 2023.03.27 07:38
Ядерное оружие
Ядерное оружие / Фото „Shutterstock“

Украина потребовала срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлением президента России Владимира Путина о размещении российского ядерного оружия в Беларуси. Об этом говорится в заявлении МИД Украины. Киев ожидает решительных шагов от постоянных членов Совбеза – Франции, Великобритании, США и Китая.

Россия также является постоянным членом этой организации и имеет в ней право вето.

Намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие в заявлении названы "очередным провокационным шагом". МИД Украины также обращается к белорусскому обществу с призывом "не допустить реализации преступных намерений".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов охарактеризовал заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси как шаг к внутренней дестабилизации этой страны. По его мнению, оно максимально повышает уровень негативного восприятия России и Путина у белорусского общества. "Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", – констатировал Данилов. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает решение Путина знаком того, что в Москве понимают, что проигрывают войну против Украины.

Союз НАТО в воскресенье подверг критике решение России, назвав его "опасным и безответственным". При этом в заявлении отмечается, что пока нет признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие; не меняется и уровень боеготовности союзников по НАТО. Подобным же образом оценили ситуацию и в США. Госдепартамент и Пентагон заявили, что ядерные силы страны не будут переводиться в режим повышенной боеготовности.

В субботу на государственном телеканале "Россия-24" вышло интервью с президентом Путиным. Он объявил, что Россия намерена разместить в Беларуси своё тактическое ядерное оружие по просьбе авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко. Как заявил российский президент, к 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Кроме того, по словам Путина, Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер", который может использовать это оружие. Кроме того, под несение ядерных ракет переоборудованы 10 самолётов белорусских ВВС.

В заявлении, подписанном 21 марта по итогам визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, Россия и Китай при этом призывали все страны не размещать ядерное оружие за пределами своих территорий и вывезти его из-за рубежа.
Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская заявила, что размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси напрямую противоречит конституции страны и нарушает её безъядерный статус. "Россия ведёт себя как оккупант, вредит национальной безопасности и сталкивает Беларусь с её соседями и международным сообществом", – сказала Тихановская.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине# Россия
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