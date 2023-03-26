Продюсер Пригожин отрицает подлинность записи с критикой Путина

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал фейком получившую распространение в интернете аудиозапись разговора с критикой президента Владимира Путина, властей России и войне в Украине.

На запись обратили внимание украинские СМИ и российские оппозиционные активисты. На ней, как утверждают те, кто её распространяют, запечатлён разговор Пригожина с бизнесменом, бывшим членом Совета Федерации Фархадом Ахмедовым.

"Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком", - заявил Пригожин на видео в своём инстаграме. "Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк. Моя гражданская, политическая позиция всем известна".

При этом Пригожин заявил, что, послушав запись, сам "чуть было не поверил", что на ней звучит его голос. "Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу", - отметил Пригожин.

В комментариях ряд пользователей отметили, что "всё понимают" и поддерживают Пригожина.

На записи участники разговора обсуждают положение дел в России и взаимоотношения российских элит. В разговоре много нецензурной брани. Оба собеседника недовольны войной с Украиной и её последствиями. Не называя президента Владимира Путина по имени, участники разговора резко его критикуют, утверждая, что он завёл страну в тупик и лишил её будущего. Отношения в его окружении собеседники описывают как "грызню" и предполагают, что представители российских элит "понимают, что они тонут". Главная претензия участников разговора к Путину - то, что вместо развития страны он сделал ставку на войну. Помимо прочего, обсуждаются якобы существующие планы смещения министра обороны Сергея Шойгу. Также на аудио звучит резкая критика в адрес Дмитрия Медведева, Игоря Сечина, Бориса Ротенберга и других людей из окружения Путина.

Как Пригожин, так и Ахмедов включены в санкционные списки ЕС как представители российских элит, поддерживающие Путина и войну.

Радио Свобода