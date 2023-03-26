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Новости2023.03.26 13:45

Анушаускас: Весть о размещении ядерного оружия в Беларуси направлена на запугивание

B
BNS 2023.03.26 13:45
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Объявляя о размещении ядерного оружия в Беларуси, российский президент стремится запугать страны, поддерживающие Украину, считает министр национальной обороны Литвы.

«Россия предпринимает новые шаги, пытаясь возбудить на Западе у части политиков недовольство помощью Украине или запугать страны, поддерживающие Украину. К такому шагу можно отнести заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси к июлю этого года», – написал в воскресенье на своей странице в Facebook Арвидас Анушаускас.

По его словам, на подобные планы России не следует как-то особенно реагировать.

«Волноваться по этому поводу, восклицать «что теперь будет?» – не стоит. Защита страны НАТО от угрозы ядерного оружия гарантирована независимо от того, развернуто ли это оружие к западу от наших границ (Калининградская обл.), к востоку (Беларусь) или к северу (Ленинградская обл.)», – заявил министр.

Он обратил внимание, что США также сдержанно оценивают этот шаг Владимира Путина – «никаких своих планов ядерного сдерживания менять не собираются».

Президент России В. Путин объявил в субботу, что разместит в соседней Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, в данном случае Россия поступает так же, как и США, хранящие свое тактическое ядерное оружие на территории союзников.

# Литва# Россия# Война в Украине
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