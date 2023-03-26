На следующей неделе Духневич обещает пригласить новоизбранных членов совета к сотрудничеству

Новоизбранный мэр Вильнюсского района социал-демократ Роберт Духневич планирует на следующей неделе официально обратиться к новым членам совета с предложением о сотрудничестве.

Политик заявил агентству BNS, что пока не предпринимал этого шага, поскольку ждал, когда Главная избирательная комиссия утвердит результаты выборов. Это было сделано в пятницу.

Большинство в муниципальном совете Вильнюсского района завоевала Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), которая традиционно правит этим районом и на нынешних выборах получила 18 мест из 31-го. В то же время пост мэра впервые достался кандидату не от этой партии.

«Приведение к присяге запланировано на 21 апреля. Я на следующей неделе намерен официально обратиться ко всем депутатам, включая депутатов от ИАПЛ-СХС, завоевавшей большинство, и предложить сотрудничество во имя слаженной работы самоуправления», – заявил социал-демократ.

Роберт Духневич / E. Blaževič/LRT nuotr.

Р. Духневич утверждает, что не станет дожидаться возможных судебных решений, если результаты выборов будут обжалованы. О такой возможности упоминали представители ИАПЛ-СХС.

«Я сделаю этот шаг лично на следующей неделе, не дожидаясь решения суда. Откликнутся коллеги или не откликнутся – другой вопрос. Я позвоню им, и мы попытаемся начать договариваться», – сказал политик.

Хотя после второго тура выборов прошла почти неделя, Р. Духневич сказал, что получил лишь поздравление от прежнего кандидата в мэры от ИАПЛ-СХС Вальдемара Урбана, и больше никаких контактов не было.

По его словам, говорить о будущем сотрудничестве не имело смысла, поскольку эта партия оспаривала результаты выборов и требовала пересчета голосов.

«Должны улечься эмоции», – сказал социал-демократ.

Роберт Духневич / D. Umbraso / LRT nuotr.

В совет самоуправления Вильнюсского района были избраны представители трех партий – помимо уже упомянутой ИАПЛ-СХС, семь мандатов получили социал-демократы, шесть – правоцентристская коалиция (Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, Движение либералов, Партия свободы).