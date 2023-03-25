Страны Балтии присоединятся к акции «Час земли»: жителей призывают на час выключить электричество

25 марта в 20.30 Всемирный фонд дикой природы проводит ежегодную акцию «Час земли». Участники акции в 20.30 по местному времени на час выключают электричество, чтобы сэкономить ресурсы и привлечь внимание к экологическим проблемам.

Во время акции в Латвии, Литве и Эстонии города на час отключат подсветку на многих общественных зданиях, достопримечательностях и объектах инфраструктуры.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что каждый может внести свою лепту и пригласил всех участвовать в акции. "Каждая минута и каждый час на счету», — сказал он.

Акция «Час Земли» впервые состоялась в Сиднее в 2007 году и на сегодняшний день является крупнейшей в мире экологической акцией, в которой участвуют более 190 стран.

Новая газета - Балтия