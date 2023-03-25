Макрон снял дорогие часы во время интервью о пенсионной реформе. Его обвинили в лицемерии

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался под огнем критики после того, как во время телеинтервью о пенсионной реформе, вызвавшей массовые протесты в стране, снял под столом дорогие часы.

После выхода интервью в эфир пресс-служба Макрона заявила, что президент Франции снял часы, потому что они громко ударили по по столу.

Во Франции в разгаре протесты по поводу президентской инициативы о повышении пенсионного возраста. Макрон хочет повысить его с 62-х до 64-х лет.

Интервью брали в среду - Макрону задали вопрос, после чего он резко опустил руки на стол, и раздался звук от удара часами по поверхности. Потом Макрон опустил руки под стол, не переставая говорить, а когда телезрители снова увидели руки, часов уже не было.

Жест Макрона привлек внимание критиков и оппозиции. Клеманс Гуэтт, депутат от левой партии "Непокоренная Франция", обвинила президента в лицемерии.

"Президенту богатых еще никогда так не шло его прозвище", - поддержала ее коллега по партии Фарида Амрани.

Вскоре после интервью в соцсетях появились утверждения, что часы президента стоят около 86 тыс. долларов, но в Елисейском дворце заявили, что это не так. В Елисейском дворце назвали марку часов Макрона - Bell & Ross BR V1-92 с персональным гербом. Аналогичные модели без герба в интернете можно купить за 2400 евро (2600 долларов; 2100 фунтов).

"Он носит эти часы регулярно уже полтора года", - добавили в Елисейском дворце.

Во Франции продолжаются протесты из-за решения правительства провести закон о повышении пенсионного возраста через нижнюю палату парламента, где у него нет абсолютного большинства, без голосования. В пятницу из-за протестов отменил свой визит во Францию король Великобритании Карл III.

Лидеры профсоюзов призывают продолжать протестные выступления, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. Следующая демонстрация намечена на вторник.

По данным министерства внутренних дел, в четверг на улицы городов по всей стране вышло более миллиона протестующих, из них около 120 тысяч в Париже. В столице демонстрации местами переросли в беспорядки, и полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

По всей стране было задержано 475 человек, 441 сотрудник полиции получил ранения.

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