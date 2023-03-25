ООН подтвердила гибель и ранения 5987 мирных жителей Украины с августа 2022 по 31 января 2023

Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) опубликовало в пятницу отчет, где приводятся последние цифры по количеству подтверждённых жертв среди гражданского населения в Украине.

Следователи УВКПЧ подсчитали, что по меньшей мере 5987 мирных жителей Украины были убиты или ранены в период с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года, и число жертв может быть гораздо больше, поскольку УВКПЧ оперирует цифрами, которые его следователи смогли перепроверить. Среди жертв - 21 человек, которые, как отмечает УВКПЧ, были казнены российскими военными.

В отчете указано, что причиной большого числа жертв среди гражданского населения стало взрывное оружие неизбирательного действия. Цифры показывают, что на территории, контролируемой Украиной жертв среди гражданского населения, как минимум, в четыре раза больше, чем на украинской территории, удерживаемой Россией.

УВКПЧ задокументировало 133 случая сексуального насилия в условиях конфликта, большинство из них произошли на территории, оккупированной Россией, в том числе в ходе так называемых «процессов фильтрации».

В отчете упоминается исчезновение или «произвольное задержание» 214 украинцев на оккупированной Россией территории, и 91 случай на территории, контролируемой украинским правительством. В отчете указано, что большинство лиц, арестованных украинскими властями, являются подозреваемыми в коллаборационизме.

УВКПЧ серьезно обеспокоено жестоким обращением, пытками и исчезновением детей на оккупированных Россией территориях. В частности, в отчете говорится о похищении пяти подростков, все из которых подвергались пыткам.

В отдельном докладе УВКПЧ, также опубликованном в пятницу, говорится о жестоком обращении с военнопленными как со стороны российских, так и со стороны украинских сил. В документе подчеркивается, что украинское правительство предоставило «полный и конфиденциальный доступ» представителей УВКПЧ к официальным местам интернирования российских военнопленных

В докладе задокументированы казни 15 украинских военнопленных и 25 российских военнопленных, которые, по мнению УВКПЧ, «могут представлять собой военные преступления», при этом отмечается, что на процесс документации «в значительной степени повлиял уровень и тип доступа к местам содержания военнопленных». По мнению следователей УВКПЧ, с российскими военнопленными, в целом, «обращались лучше, когда они были в пути к местам интернирования и находились в постоянных местах интернирования». В нем также говорится, что украинские власти активно сотрудничают с ООН по проблемам обращения с военнопленными.

В обоих отчетах УВКПЧ призвало «все стороны» защитить жертв и наказать виновных.

Голос Америки