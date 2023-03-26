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Новости2023.03.26 11:40

Исследование: Бетховен, возможно, умер от гепатита

ГА
Голос Америки 2023.03.26 11:40
Памятник Людвигу ван Бетховену в Вене
Памятник Людвигу ван Бетховену в Вене / Wikipedia

Ученые изучили ДНК, взятую из волос композитора, умершего почти 200 лет назад.

Спустя почти 200 лет после смерти Людвига ван Бетховена исследователи извлекли ДНК из пряди его волос в надежде, что это поможет им понять причины проблем со здоровьем и потери слуха у великого музыканта.

Они не смогли разгадать загадку глухоты и серьезных желудочных заболеваний немецкого композитора. Однако они обнаружили генетическую предрасположенность к заболеванию печени и следы разрушающего печень гепатита В в последние месяцы его жизни.

Этих факторов, наряду с хроническим алкоголизмом Бетховена, вероятно, было достаточно, чтобы спровоцировать печеночную недостаточность, от которой, как считают многие, он и умер.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в среду в журнале Current Biology.

В это воскресенье исполняется 196 лет со дня смерти Бетховена в Вене 26 марта 1827 года в возрасте 56 лет. Сам композитор писал, что хотел бы, чтобы врачи изучили его проблемы со здоровьем после его смерти.

Однако главный вопрос, что стало причиной глухоты Бетховена пока остается без ответа, заявил доктор Авраам Купер из Университета штата Огайо, который не принимал участия в исследовании.

Голос Америки

# Культура
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