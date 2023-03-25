Ландсбергис в Киеве: Мы еще не исчерпали колодец помощи Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, находящийся в Киеве, говорит, что поддержка Украины еще не достигла своего предела и должна продолжаться.

По словам Ландсбергиса, 60 млрд евро, направляемых на поддержку Киева, намного меньше, чем, например, миссия в Афганистане в денежном исчислении.

"Мы еще не исчерпали весь колодец", - сказал министр.

Он сказал это после того, как на этой неделе страны-члены Европейского союза одобрили план по отправке в страну 1 миллиона артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.

По разным оценкам, украинские войска ежедневно используют 6-7 тысяч артиллерийских снарядов - примерно треть от того количества, которое использует Россия.

"Боеприпасы - это то, в чем сегодня больше всего нуждаются украинские войска", - сказал Ландсбергис.

В Киеве литовский министр встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой.

Ландсбергис обсудил с ними ход войны, цели Вильнюсского саммита НАТО, в том числе вопрос о членстве Киева в Альянсе.

"Как и другие, мы ждем украинской контратаки. Очевидно, что Украина готовится к ней, мобилизует свои силы. Интересно, какая помощь ей еще нужна, какое оружие ей нужно, и что Литва может сделать, чтобы эта атака была успешной", - сказал министр.

Во время визита Ландсбергиса в Киев украинский лидер вручил ему государственную награду за поддержку Украины.