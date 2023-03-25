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Новости2023.03.25 08:30

Московский политик Вихарева сообщила об отравлении солями калия

РC
Радио «Cвобода» 2023.03.25 08:30
Эльвира Вихарева
Эльвира Вихарева / стоп-кадр

Московский политик Эльвира Вихарева сообщила об отравлении солями тяжёлых металлов. Об этом пишет телеграм-канал "Сота".

Издание ознакомилось с результатами анализов Вихаревой. В тестах крови политика выявлен дихромат калия – высокотоксичное канцерогенное вещество.

Вихарева рассказала "Соте", что первые симптомы у неё появились в начале декабря прошлого года. В начале февраля они повторились. По словам политика, она чувствовала боли в желудке, усиление сердцебиения и онемение конечностей. Затем начались судороги и обмороки.

"Сота" обращает внимание, что оследние месяцы Вихарева перестала вести онлайн-эфиры с различными оппозиционерами, показывая собственное лицо. Политик объяснила это ухудшением здоровья, сказавшемся на внешности.

Врачи рассказали "Соте", что симптомы, описанные Вихаревой, могут говорить о длительном отравлении солями тяжёлых металлов. Оно простое в исполнении, но неизбежно выявляется в анализах, утверждают медики.

"Сота" не раскрывает информацию о возможных подозрениях Вихаревой о тех, кто может быть причастен к вероятному отравлению. В конце 2021 года политик сообщала "Соте", что получила письмо с угрозами в её адрес и в адрес президента Владимира Путина.

В 2021 году Вихарева баллотировалась на выборах в Госдуму по 196 Бабушкинскому одномандатному округу Москвы. Победу там в итоге одержал кандидат от "Единой России", телеведущий Тимофей Баженов. Вихарева, по официальным данным, набрала менее 2,5% голосов.

В 2022 году Вихарева хотела участвовать в муниципальных выборах в Москве, в районе Якиманка. Политика сняли с выборов. Суд выявил нарушения в оформлении подписных листов.

Радио Свобода

# В мире# Россия
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