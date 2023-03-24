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Новости2023.03.24 17:13

В Украине арестовали активы жены Виктора Медведчука более чем на $11,8 млн

НВ
"Настоящее время" 2023.03.24 17:13
В. Медведчук и В. Путин
В. Медведчук и В. Путин / AP nuotr.

В Украине арестовали активы бывшей телеведущей Оксаны Марченко – жены кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Арест наложен на основании материалов ведомства и ходатайства прокуратуры на сумму более 440 млн гривен (более $11,8 млн). Речь идет о 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" имени А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три офшорные компании.

По данным СБУ, это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти одной тысячи видов стали и металлоизделий. Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать их в пользу государства.

Месяц назад были арестованы активы Марченко более чем на 5,6 млрд гривен ($152,4 млн). Под арест подпали пакеты по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять офшорных компаний. Также суд наложил арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и десять автомобилей. Кроме того, были арестованы активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них – киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые, по данным следствия, "жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины".

Следователи СБУ ранее сообщили Марченко о подозрении по части 3 статьи 110-2 УК ("Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины").

Виктор Медведчук – украинский политик, лидер запрещенной после начала полномасштабного вторжения пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Его задержали в апреле 2022 года после побега из-под домашнего ареста, где он находился по обвинению в госизмене. В сентябре 2022 года украинская сторона обменяла Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих.

До этого власти Украины арестовали активы Медведчука. В середине января Владимир Зеленский лишил Виктора Медведчука украинского гражданства. Позже Верховная Рада лишила его депутатского мандата.

"Настоящее время"

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