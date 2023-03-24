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"Брали палки и били, если ты за Украину". Фонд Save Ukraine вернул 17 детей, вывезенных россиянами, родителям

НВ
"Настоящее время" 2023.03.24 11:18
Дети
Дети / Pranešimo autorių nuotr.

Из аннексированного Крыма в Украину удалось вернуть семнадцать детей, которых вывезли с оккупированных территорий якобы в летний лагерь, после чего удерживали их полгода. Дети рассказали, что в Крыму их заставляли петь российский гимн, а когда нашли желто-синий флаг, сожгли его. Если школьники говорили, что поддерживают Украину, их били.

Родителей детей оккупационные власти уговаривали отправить детей подальше от войны – на оздоровление. Когда они уже были в Крыму, началось наступление ВСУ. Оставляя Херсон, россияне взорвали мост. Родителей и детей разделил фронт. "Просто сказали: приезжайте сами забирайте. Но добираться туда было невозможно. У нас с мостом случилось. Паромы уже тоже не перевозили", — вспоминает одна из матерей.

По словам детей, в лагере у них были и уроки: математика, русский, английский. Каждый день вставали на зарядку под российский гимн. "У одной девочки был украинский флаг в комнате. Астахов, главный по безопасности, зашел и его спалил. Говорит, идемте, будете смотреть, как ваша страна горит. Потом нас собрали и говорят: "Украина – это террористы. Они убивают людей, детей. Вы Украине не нужны", – рассказывает один из мальчиков. "Брали палки и били, если ты за Украину. Надо говорить, что ты за Россию", – добавляет он.

Вернуть детей родителям помог фонд Save Ukraine. "Они сказали детям: это была эвакуация. Мы спасли ваши жизни. А когда родители начали звонить в лагеря, они говорили: если вы хотите, вы можете приехать и забрать детей. Но это невозможно. Потому что они бы никогда не пересекли линию фронта. Это долгий путь через Польшу, Беларусь и Россию в Крыму. Это около пяти тысяч километров в одну сторону. Решение Международного уголовного суда – это знак всему миру. Путин – преступник. Это военное преступление. Это не эвакуация. Это депортация", – говорит основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба.

"Настоящее время"

# В мире# Война в Украине
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