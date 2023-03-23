Naujienų srautas

Зеленский в Европарламенте
Новости 8 мин. назад

Лидеры ЕС намерены одобрить план снабжения Украины боеприпасами

Голубая бутылка воды для мальчика, розовая для девочки
Новости 43 мин. назад

Голубая бутылка воды для мальчика, розовая для девочки, но почему их цена отличается?

Литовско-белорусская граница
Новости 53 мин. назад

Литва возражает ЕС против исключений из санкций для белорусских удобрений

Российский паспорт
Новости 1 ч. назад

В Литве готовятся принять закон, ограничивающий визы, ВНЖ и покупку недвижимости для россиян и белорусов: Чего от закона ждут политологи и сами эмигранты?

Петр Павел
Новости 1 ч. назад

Украина должна учитывать усталость западных стран от войны — президент Чехии Петр Павел

Bolt
Новости 2 ч. назад

Всех водителей такси обяжут выучить литовский язык: не все согласны с такими изменениями

Арвидас Анушаускас
Новости 3 ч. назад

Министр обороны: Три военных городка строятся в Литве быстрее, чем планировалось

С. Тихановская
Новости 3 ч. назад

Тихановская призвала Беларусь разорвать связи с РФ

Джо Байден и Светлана Тихановская
Новости 4 ч. назад

Заместитель госсекретаря встретилась с Тихановской в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Новости 4 ч. назад

Кулеба: Разговаривать с Путиным бессмысленно

Школа
Новости 4 ч. назад

Ученики выступают против идеи начинать учебный год раньше: мы хотим отдыхать от школы летом

Гитанас Науседа
Новости 6 ч. назад

Президент Литвы обсудит с лидерами ЕС санкции в отношении России

Бедность
Новости 6 ч. назад

В Литве растет уровень бедности: эксперты говорят, что государство не помогает - не хватает ни информации, ни финансирования

Белорусская милиция (ассоциативное фото)
Новости 7 ч. назад

В Беларуси гособвинение запросило три года колонии для бывшего журналиста ОНТ Дмитрия Семченко

Вильнюс
Новости 8 ч. назад

Погода: кратковременные дожди и потепление до +15 градусов

Наличные деньги
Новости 8 ч. назад

Предлагается ужесточить штрафы за ввоз наличных из России и Беларуси

Новости2023.03.23 16:37

Лидеры ЕС намерены одобрить план снабжения Украины боеприпасами

ГА
"Голос Америки" 2023.03.23 16:37
Зеленский в Европарламенте
Зеленский в Европарламенте / AP

Речь идет о поставке миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев

Лидеры ЕС намерены одобрить соглашение, цель которого – поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев, чтобы помочь ей противостоять российскому вторжению.

Ускоренная процедура была принята на встрече министров обороны и иностранных дел ранее на этой неделе.

Украина испытывает нехватку боеприпасов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что он добился одобрения своего предложения о выделении одного миллиарда евро, чтобы побудить страны-члены Евросоюза поставить артиллерийские снаряды из своих запасов или недавно заказанных на оборонных предприятиях.

"Голос Америки"

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Голубая бутылка воды для мальчика, розовая для девочки
45 мин. назад

Голубая бутылка воды для мальчика, розовая для девочки, но почему их цена отличается?

Литовско-белорусская граница
55 мин. назад

Литва возражает ЕС против исключений из санкций для белорусских удобрений

Российский паспорт
10
1 ч. назад

В Литве готовятся принять закон, ограничивающий визы, ВНЖ и покупку недвижимости для россиян и белорусов: Чего от закона ждут политологи и сами эмигранты?

10
Петр Павел
1 ч. назад

Украина должна учитывать усталость западных стран от войны — президент Чехии Петр Павел

Bolt
8
2 ч. назад

Всех водителей такси обяжут выучить литовский язык: не все согласны с такими изменениями

8
Арвидас Анушаускас
3 ч. назад

Министр обороны: Три военных городка строятся в Литве быстрее, чем планировалось

С. Тихановская
3 ч. назад

Тихановская призвала Беларусь разорвать связи с РФ

Джо Байден и Светлана Тихановская
4 ч. назад

Заместитель госсекретаря встретилась с Тихановской в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
4 ч. назад

Кулеба: Разговаривать с Путиным бессмысленно

Школа
4 ч. назад

Ученики выступают против идеи начинать учебный год раньше: мы хотим отдыхать от школы летом

исправлено
Сигареты
2023.03.22 16:57

В Литве обнаружили нелегальную табачную фабрику. Задержаны 11 человек — граждане Литвы, России и Украины

Наличные деньги
2023.03.23 08:36

Предлагается ужесточить штрафы за ввоз наличных из России и Беларуси

Бедность
7
2023.03.23 10:01

В Литве растет уровень бедности: эксперты говорят, что государство не помогает - не хватает ни информации, ни финансирования

7
Школа
2023.03.23 12:15

Ученики выступают против идеи начинать учебный год раньше: мы хотим отдыхать от школы летом

исправлено
Дети
2023.03.22 17:36

Детский омбудсмен: У РФ есть пять сценариев похищения детей

Российский паспорт
10
2023.03.23 15:26

В Литве готовятся принять закон, ограничивающий визы, ВНЖ и покупку недвижимости для россиян и белорусов: Чего от закона ждут политологи и сами эмигранты?

10
Bolt
8
2023.03.23 14:02

Всех водителей такси обяжут выучить литовский язык: не все согласны с такими изменениями

8
Белорусская милиция (ассоциативное фото)
2023.03.23 08:58

В Беларуси гособвинение запросило три года колонии для бывшего журналиста ОНТ Дмитрия Семченко

Протесты в Беларуси
2023.03.23 08:20

Представительница проекта politzek.me: с 2020 года не было ни одной недели, чтобы не увеличивалось число политзаключенных в Беларуси

Гитанас Науседа
2023.03.23 10:45

Президент Литвы обсудит с лидерами ЕС санкции в отношении России