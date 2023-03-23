Лидеры ЕС намерены одобрить план снабжения Украины боеприпасами

Речь идет о поставке миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев

Лидеры ЕС намерены одобрить соглашение, цель которого – поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев, чтобы помочь ей противостоять российскому вторжению.

Ускоренная процедура была принята на встрече министров обороны и иностранных дел ранее на этой неделе.

Украина испытывает нехватку боеприпасов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что он добился одобрения своего предложения о выделении одного миллиарда евро, чтобы побудить страны-члены Евросоюза поставить артиллерийские снаряды из своих запасов или недавно заказанных на оборонных предприятиях.

"Голос Америки"