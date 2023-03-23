Голубая бутылка воды для мальчика, розовая для девочки, но почему их цена отличается?

"Вода одинаковая, но бутылка "для девочек" стоит дороже", - поделился Офис омбудсмена по равным возможностям на своей странице в Facebook. Сеть супермаркетов говорит о возможной ошибке.

Розовый налог

"Одна бутылка для воды предназначена для мальчика, а другая - для девочки, но за последнюю приходится платить больше. Так выглядит "розовый налог" на полках магазинов", - пишет Офис омбудсмена по вопросам равенства.

Согласно фотографии, опубликованной в социальных сетях, цена бутылочки для воды "baby water boy" для мальчиков составляет 56 центов, а бутылочки "baby water girl" - 59 центов.

По данным Бюро, продавцы товаров, выполняющих одинаковые или схожие функции для женщин и мужчин, по-прежнему часто позиционируются по-разному.

"Это особенно легко заметить в случае с гигиеническими товарами, такими как лезвия для бритья или шампуни. Мы также можем найти "девчачьи" и "мальчишеские" ручки, самокаты и, как мы видим на фотографии, присланной читательницей, воду!" - говорит Омбудсмен по равным возможностям.

Бюро отмечает, что товары, предназначенные для женщин или девочек, часто стоят дороже, чем аналогичные товары, рекламируемые как подходящие для мальчиков или мужчин.

Магазин / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Разница в цене, которую женщины платят за товар, якобы более подходящий для их пола, называется "розовым налогом". Несмотря на разницу в цене, по литовскому законодательству это не считается дискриминацией, поскольку и "мальчишеские", и "девчачьи" товары доступны всем и каждому", - пишет в социальных сетях Офис омбудсмена по равным возможностям.

Некоторые интернет-пользователи задались вопросом, почему цена на бутылку воды варьируется в зависимости от того, предназначена она для мальчиков или девочек, и почему такой товар вообще дифференцируется в зависимости от пола. Другие утверждали, что не обращают внимания на такую классификацию и просто выбирают более дешевый продукт.

Сожалеют об ошибке

LRT.lt связался с сетью супермаркетов Maxima, которая продает бутылки воды, о которых идет речь. Сеть утверждает о человеческой ошибке.

Maxima / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Спасибо за ваше замечание. Сеть супермаркетов Maxima не классифицирует цены по половому признаку. Упомянутая выше разница в ценах на бутылки с водой была человеческой ошибкой, которую мы исправляем, а ценники товаров изменены. Мы сожалеем, что ситуация вызвала негативные эмоции", - сказал LRT.lt Марюс Тилмантас, директор отдела закупок сети супермаркетов Maxima.

Все большее число компаний сообщают, что они стремятся искоренить гендерные стереотипы и создать инклюзивные продукты, такие как игрушки. Различные организации также призывают внимательнее относиться к рекламе, которая также способствует стереотипному выбору товаров.