Всех водителей такси обяжут выучить литовский язык: не все согласны с такими изменениями

Сейчас в Сейме обсуждаются поправки к Закону о государственном языке, которые потребуют, чтобы и все работники сферы такси говорили на литовском языке. Некоторые опрошенные считают эти изменения положительными, так как они могут помочь улучшить качество обслуживания клиентов.

Саулюс, который работает таксистом в столице, сказал LRT.lt, что клиент должен иметь возможность общаться с водителями на литовском языке.

"Это беспроигрышная ситуация для всех - пассажир выигрывает больше всех, а водитель улучшит свою коммуникацию. По крайней мере, будут равные условия для всех. Я часто слышу жалобы на иностранных водителей от клиентов. Я работаю на нескольких платформах. На одной, где много иностранцев, клиенты даже переходят на другую платформу, потому что не могут общаться с водителем", - сказал он.

По его словам, многие люди в Вильнюсе заказывают поездку не для себя, а, например, для жены или ребенка.

"Многие люди начинают избегать иностранных водителей. Например, если ребенок не может сказать, где остановиться, не может сказать, куда везет водитель и так далее. Я слышал от одного пассажира, как иностранный водитель должен пропустил нужный поворот на развязке и поехал по улице дальше. Представьте себе, что думают родители, когда приложение показывает, что их ребенок едет в другую сторону. А ребенок даже не может ничего спросить", - сказал Саулюс.

„Bolt“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

Далюс Рудокас, председатель правления Ассоциации курьеров и водителей, сказал LRT.lt, что приветствует поправки к закону, которые обяжут иностранных водителей говорить по-литовски.

"Мы уже говорили с некоторыми членами Сейма о необходимости внесения изменений, говорили с Государственной комиссией по литовскому языку, и они сказали, что у них пока нет рычагов воздействия, пока не изменятся законы. В любом случае, изменения должны быть. Возможно, мы могли бы поговорить о том, чтобы у нас был водитель такси, говорящий на литовском языке. Если пассажир хочет, он выбирает определенный фильтр в приложении", - сказал он.

Те, кто хочет обосноваться в стране, будут учить язык

По словам представителя ассоциации, поправки к закону окажут негативное влияние на некоторых иностранных водителей. Но он также отмечает, что если приезжает водитель, не говорящий по-литовски, пассажир получает услугу более низкого качества.

"Bolt" / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Это влияет на всех, потому что в таком случае человек может больше не пользоваться услугой, и клиентов будет меньше. Я думаю, что те люди, которые не говорят по-литовски и хотят продолжать свой бизнес, утвердиться в стране, выучат литовский язык. Не обязательно знать язык досконально, достаточно знать основы: поворот налево, поворот направо, остановка и так далее. Небольшого знания литовского языка достаточно, чтобы полностью оправдать ожидания пассажиров и избежать проблем, которые могут существовать сейчас", - сказал он.

По его словам, он часто слышит, что люди из третьих стран приезжают по установленному государством списку недостающих профессий, но выполняют совершенно другую работу.

"Это опять же проблема, которая не решается. Если будет введено требование литовского языка, то некоторым водителям будет отказано, например, если они приедут фиктивно. Введение требования к литовскому языку позволит отобрать тех людей, которые хотят здесь работать и остаться. Они приложат больше усилий и будут учиться, потому что, скорее всего, они готовы адаптироваться и к вождению, и к культуре общения", - подчеркнул Рудокас.

Язык должен быть на уровне А2

Раймундас Лопата, член Сейма, инициировавший поправки к закону, прокомментировал LRT.lt, что поправка к закону о государственном языке не имеет прямого отношения к вопросу о таксистах, а скорее к пересекающейся проблеме о том, что литовский язык должен использоваться и в других формах трудовых отношений.

Раймундас Лопата / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам политика, во вторник состоялась встреча заинтересованных сторон по поводу поправок к закону. Отмечается, что в случае принятия поправок может потребоваться переходный период.

"Если мы даем 2-летний переходный период для украинцев, работающих в секторе государственной службы, то должен быть какой-то механизм. Второй момент - это вопрос безопасности в отношении таксистов. Есть примеры фальсификации водительских прав и так далее, и эта проблема решается путем внесения изменений в Кодекс автомобильного транспорта, чтобы создать все гарантии относительно культуры вождения, безопасности", - сказал Лопата.

Он отметил, что пассажиры сталкиваются с двумя видами проблем: когда на карте не указан нужный пункт назначения и когда пассажиру нужна помощь, а водитель не может этого понять.

"Конечно, могут быть всякие ситуации, всякие исключения, как, например, с большой волной украинцев, которая у нас сейчас. У них есть двухлетний период, чтобы выучить литовский язык. Насколько я знаю, посещаемость [курсов литовского языка] высокая, но мы знаем, почему мы это делаем", - сказала Лопата.

Руководитель Инспекции государственного языка Аудрюс Валотка сказал LRT.lt, что поправки к закону означают, что таксисты должны будут говорить со своими клиентами по-литовски.

"Закон о государственном языке был издан в 1995 году. В то время трудовые отношения основывались на трудовом договоре, других форм не было, о них никто не думал. Если точно толковать закон, то он не применяется в тех случаях, когда между работодателем и работником нет трудового договора. Будучи самозанятыми, водители не обязаны общаться со своими клиентами на государственном языке, и они этим пользуются", - сказал он.

Аудрюс Валотка / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

По его словам, новая редакция закона обяжет водителей говорить и на литовском языке.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала LRT.lt, что к теме иностранных работников следует подходить более широко.

"В основном, как профсоюз, мы действительно видим много проблем, когда эти люди приезжают на работу в Литву. Я знаю, что работодатели усиленно лоббируют и хотят открыть дверь для дешевой рабочей силы. Мы не против того, чтобы люди приезжали сюда. При нынешней системе иностранцы могут приезжать на работу, но что мы на самом деле делаем для их интеграции?". - задается вопросом И. Ругинене.

По ее словам, в Германии ситуация иная, там интеграция более эффективна.

Инга Ругинене / D. Umbraso/LRT nuotr.

Диалог переносится в приложение

Андрюс Пацевичюс, генеральный директор компании Bolt в Литве, прокомментировал, что дискуссия в обществе о требованиях и определении услуг, предоставляемых водителями, является положительным моментом.

"До сих пор мы активно сотрудничали с властями, внедряющими эти требования. Дискуссия перешла в Сейм, поэтому мы готовы поделиться своими соображениями и внести предложения законодателям. Технология Bolt (в случае стандартных поездок) сегодня практически исключает необходимость вербального контакта", - сказал он.

По его словам, маршрут, цена, прибытие, высадка и даже промежуточные остановки - все это указывается до бронирования поездки.

"Даже если необходимость возникает во время поездки, диалог возможен через приложение, которое имеет опцию автоматического перевода. Платформа открыта для разных национальностей. В настоящее время приложение Bolt Driver доступно на разных языках для водителей, которые используют его для работы. Подавляющее большинство тех, кто выбирает литовский, но даже среди тех, кто выбирает английский, большинство - литовцы, а среди тех, кто выбирает русский, много украинцев", - сказал Пацевичюс.

Водитель должен понимать, что ему говорят

Эдуардас Дубровскис / „Forus“ nuotr.

Эдуардас Дубровскис, руководитель платформы Forus, сказал LRT.lt, что считает инициативу очень логичным шагом.

"Водители, предоставляющие транспортные услуги, должны знать хотя бы базовый литовский язык. Очень легко и удобно заказать такси через приложение, и обычно нет необходимости разговора между клиентом и водителем, но мы понимаем, что могут быть случаи, когда пассажир хочет уточнить некоторые детали поездки, и в случае непредвиденной ситуации, когда нужна помощь, водитель должен понимать, что ему говорят", - сказал он.

По словам руководителя, в настоящее время не так много иностранных водителей используют приложение Forus при оказании своих услуг, поэтому он пока не зафиксировал проблем, связанных с языковым барьером. Тем более, в приложении Forus клиент может выбрать, какой автомобиль и/или водителя он хочет заказать для поездки.

"Это дает нам большую свободу выбора и чувство контроля. Все пользователи могут проверить, на каких языках говорит водитель перед поездкой, а затем выбрать наиболее подходящий вариант", - прокомментировал он.

Предложения не имеют ничего общего с потребностями

Андрюс Романовскис, президент Литовской конфедерации бизнеса, сказал, что считает эти предложения политическими и не имеющими ничего общего с потребностями.

Андрюс Романовскис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Наверное, здесь более уместны политические вопросы, но не реальные проблемы. Это не такой важный вопрос, что сейчас вдруг [закон] нужно менять. Я бы сказал, что это больше связано с политикой, чем с решением реальных проблем. Какие реальные проблемы мы решаем, мы решаем жалобы потребителей или мы решаем реальную проблему?", - размышлял собеседник.

Он напомнил, что когда украинцы приезжали в Литву, говорили о языковых требованиях, но они были нелогичными.

"Все понимали, что требования нелогичны в сфере обслуживания, в сфере торговли, потому что мы должны были помогать людям. В то время политически все было хорошо. Сейчас все снова меняется, и это уже другая политика", - сказал Романовскис.