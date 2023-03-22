Детский омбудсмен: У РФ есть пять сценариев похищения детей

Выдача ордера на арест Путина и Львовой-Беловой - историческое событие и шаг к признанию геноцида украинского народа из-за похищения детей, считает уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.

С начала полномасштабного военного вторжения военные РФ вывезли с оккупированных территорий тысячи детей в Россию. DW поговорила с уполномоченной президента Украины по правам ребенка Дарьей Герасимчук об ответственных за похищение украинских детей, о сценариях, по которым действует Россия, и об алгоритме возвращения детей на подконтрольную правительству территорию Украины.

Дарья Герасимчук: К этому причастно большое количество людей. В частности, представители местных властей в разных регионах России, которые принимают таких детей. Все видеодоказательства, оставленные представителями государственной власти РФ, документируются Офисом генпрокурора Украины и передаются следователям МУС. Поэтому, я думаю, этот список (подозреваемых. - Ред.) будет расширяться. Выдача ордера на арест Путина и Беловой - историческое событие и первый шаг к признанию геноцида украинского народа из-за похищения детей. Ведь в соответствии с положениями статьи второй Конвенции о предотвращении преступления геноцида 1948 года, статьи шестой Римского устава Международного уголовного суда и статьи 442 Уголовного кодекса Украины, насильственная передача детей из одной группы в другую с целью уничтожения национальной, этнической или расовой группы - это составляющая преступления "геноцид".

- То есть вы полагаете, что РФ похищает украинских детей, чтобы воспитать из них россиян?

- Да, россияне хотят пополнить свою нацию украинскими детьми. Все их действия свидетельствуют о том, что возвращать детей не планируется. РФ ускорила процедуры усыновления и изменения гражданства, предоставляет бесплатное обучение для детей из Украины. Более того, россияне производят отбор детей, проводя так называемые медицинские осмотры, на которых делят детей по категориям. То есть, они хотят отобрать самых здоровых и пополнить свою нацию за счет украинских детей.

Дети / Pexels nuotr.

- Мария Львова-Белова в прошлом году заявила, что из Мариуполя в Подмосковье были переправлены 30 детей, которые сначала негативно отзывались о Владимире Путине, а когда детей отдали в российские семьи, отношение детей к РФ якобы изменилось на противоположное. Известно ли что-нибудь о судьбе этих детей?

- Она даже заявила, что сама усыновила одного ребенка из Мариуполя. Это признание незаконного усыновления. Судьба этих детей неизвестна. Более того, мы не уверены, что имена и возраст, озвученные российской омбудсменкой, настоящие. Мы не видели этих детей.

- По вашему мнению, такие действия России спланированы, или россияне действуют ситуативно?

- Россия изначально с момента вторжения в Украину имела четкий план, что делать с украинскими детьми. Его реализацию она начала еще в 2014 году после аннексии Крыма. Россияне меняли гражданство детей и создали так называемый "поезд надежды", которым граждане РФ добирались в Крым для незаконного усыновления детей. Сейчас же у России есть не менее пяти сценариев похищения детей. К такому выводу пришли, проанализировав пути 308 детей, которых удалось вернуть родителям на подконтрольные территории Украины.

- Какие это сценарии?

- В первом сценарии россияне разводят детей с семьей во время так называемых фильтрационных мероприятий. Родителей безосновательно задерживают, а детей просто забирают. Был случай, когда отца троих детей задержали, и ему удалось освободиться только через три месяца. К этому времени дети уже были в России, но нам удалось воссоединить семью. При втором сценарии россияне убивают родителей, а затем забирают детей. Во время третьего сценария детей забирают непосредственно из биологической семьи. Иногда это происходит путем лишения родительских прав. Обычно такое применяют к "неудобным родителям", которые не хотят сотрудничать с оккупационными властями.

Четвертый сценарий - когда россияне не позволяют нам забрать детей из учреждений по институциональному уходу, оказавшихся на оккупированных территориях. Ни разу Россия не согласовывала гуманитарных коридоров для вывоза этих детей. Вместо этого их похищают. С начала полномасштабного вторжения похищены дети из четырех заведений, но из двух мы смогли вернуть.

Дети / E.Blaževič/LRT nuotr.

Последний, пятый, сценарий наиболее распространен. Первоначально россияне создают непригодные для проживания детей условия на оккупированных территориях. А потом предлагают родителям отдать ребенка на якобы оздоровление в лагере отдыха в РФ. Из этого лагеря дети не возвращаются, их перемещают без согласования родителей. Некоторые дети, которых нам удалось вернуть, находились в таких лагерях больше года.

- А как удается возвращать детей? Есть ли какой-нибудь алгоритм действий?

- Для того, чтобы разыскать и вернуть ребенка, нужно знать, кого искать. Именно поэтому была создана единая государственная платформа "Дети войны", в которой содержится актуальная информация и персональные данные детей, пострадавших в результате войны России. В то же время россияне максимально скрывают наших детей: перемещают, пытаются сменить имена и так далее.

Поэтому процедура поиска очень сложная, особенно маленьких детей, которые не помнят, откуда они. Очень важный момент - есть ли у разыскиваемого ребенка родственники на подконтрольной территории Украины, которые могут оформить опеку и поехать забрать ребенка при поддержке государства. Детали, маршруты или сценарии возвращения детей я не могу озвучить. Ведь если мы обсудим хотя бы один сценарий, то в следующий раз он не сработает. В целом, над возвращением детей работает большая государственная команда.

Мариуполь / AP nuotr.

- Каковы актуальные данные о количестве похищенных детей?

- Все свежие данные обновляются каждое утро на портале "Дети войны". На сегодняшний день количество депортированных и принудительно перемещенных детей составляет 16226 человек. Это не просто цифра, а поименный список, составленный из заявлений родителей, родственников, местных властей или свидетелей. Эта информация проверяется соответствующими органами, и по каждому ребенку заводится дело. То есть, это зафиксированные данные. Но часть территории Украины находится в оккупации, и мы не имеем туда доступа, поэтому только после деоккупации граждане смогут заявить, кто и когда похищен. Так что речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей. Российские власти заявляют в СМИ о так называемой "эвакуации" 744 тысяч украинских детей. Но эта цифра никакими списками или персональными данными не подтверждается, поэтому мы считаем ее недостоверной.

- Представитель России в ООН Василий Небензя недавно заявил, что, вывозя детей с территории Украины, российские власти хотели "уберечь их от опасности, которую могут нести военные действия", и что РФ готова вернуть их в Украину, когда там будет безопасно. Как объяснить это заявление?

- Это еще одно подтверждение вывоза Россией украинских детей. Если бы это была действительно эвакуация, то детей сразу должны были бы вернуть на подконтрольную Украине территорию или в третьи страны.

Deutsche Welle