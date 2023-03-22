Ландсбергис после визита лидера Китая в Россию: "В мире формируются два полюса"

В мире формируются два полюса силы: к одному относятся предполагаемые военные преступники, к другому - страны, стремящиеся сохранить уважение и основанный на правилах порядок, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после визита китайского лидера в Россию.

"Мы не можем смотреть на это иначе, чем как на формирование, по сути, двух полюсов мира: один - это полюс, возникающий вокруг теперь уже признанного военного преступника Владимира Путина, куда входят Иран, Северная Корея, ну, и Китай тоже делает выбор и приближается к этому центру, который, видимо, можно назвать центром, обвиняемым в военных преступлениях", - сказал глава дипломатического ведомства страны журналистам в среду.

"А другой полюс - это полюс демократического мира, приверженного сохранению мира, основанного на правилах, уважении прав человека, уважении территориальной целостности", - добавил он.

В среду китайский лидер Си Цзиньпин покинул Москву, где он встречался с Путиным. В ходе переговоров лидеры продемонстрировали единство против Запада и выразили обеспокоенность растущим присутствием НАТО в Азии, а также договорились углублять свое партнерство, которое стало более тесным после того, как Путин начал наступление в Украине.

В этом контексте, сказал Ландсбергис, визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Украину был "более чем символическим", напомнив, что и ответственность Литвы "не ограничивается нашими границами".

"Именно поэтому наша озабоченность вызовами, которые возникают ближе к берегам Японии, будь то испытания баллистических ракет Северной Кореей, или изменение ситуации на острове Тайвань с помощью оружия, или военная агрессия какого-то рода, опять же отражается и на нас. И там тоже нужна наша ответственность", - сказал он.

Кисида совершил неожиданный визит в украинскую столицу во вторник, отвлекая часть внимания от визита Си Цзиньпина в Россию.

Премьер-министр Японии посетил Бучу, где российские военные обвиняются в массовых убийствах мирных жителей, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.