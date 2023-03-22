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Новости2023.03.22 12:04

Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, есть погибшие

НВ
"Настоящее время" 2023.03.22 12:04
Война в Украине
Война в Украине / Фото AP

Российские войска в ночь на среду, 22 марта, атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, в результате атаки погибли четверо мирных жителей, еще семеро, в том числе 11-летний ребенок, получили ранения.

Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях. Руководители этих регионов сообщали о работе ПВО.

По данным Киевской областной военной администрации (ОВА), один из запущенных российскими войсками дронов попал в гражданский объект, в результате чего погибли трое и были ранены семеро мирных жителей, в том числе 11-летний ребенок.

По информации Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины, в результате атаки российского беспилотника в городе Ржищев Киевской области частично разрушены четвертый и пятый этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. На территории возник пожар площадью 330 кв. м. По данным спасателей, под завалами могут находиться еще трое человек, их поиски продолжаются.

Позже глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что с пятого этажа разрушенного ударом российского дрона-камикадзе общежития спасатели достали тело 40-летнего мужчины. "Мужчина во время тревоги не спустился в укрытие", – отметил он.

Еще одно попадание дрона-камикадзе зафиксировали в Житомирской области. По данным главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, пострадал объект инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что российские военные в ночь на 22 марта с территории Брянской области запустили 21 дрон-камикадзе типа Shahed-131/136. Шестнадцать беспилотников были сбиты силами украинской ПВО.

Ранее CNN сообщала, что Иран, вероятно, модифицировал свои боевые дроны, которые страна поставляет России, так, чтобы они могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины. По данным телеканала, в боевую часть дрона добавили мелкие металлические осколки, которые при взрыве разлетаются на большое расстояние.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писало, что Россия и Иран планируют запустить на российской территории предприятие по производству беспилотников иранской разработки, подобных тем, что армия РФ применяет при ударах по Украине.

Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников Shahed-136 при атаке на гражданские и энергетические объекты. Российская сторона официально опровергает эти обвинения. Однако в октябре представитель Общественного совета при Минобороны РФ проговорился об использовании иранского оружия во время прямого эфира на телеканале РБК. Позже Иран признал, что поставлял России беспилотники.

# В мире# Война в Украине
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