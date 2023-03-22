«Первые шаги к упрощению налоговой системы в Литве», но будут ли они реализованы правительством? - Мнение эксперта

Во вторник министерство финансов представило проект новой налоговой реформы, затрагивающей несколько сфер налогообложения. Министерство финансов предлагает облагать людей, занимающихся индивидуальной деятельностью на доходы физических лиц по ставке 20%, но повышать процент предлагается постепенно: в 2024 году он останется неизменным, в 2025 поднимется с 15% до 17%, а в 2026 до 20%.

Ещё предлагается, чтобы все самозанятые со следующего года платили одинаковые взносы в Содру рассчитанные на 90% их налогооблагаемого дохода, по сравнению с 50%–100% дохода. К тому же, предлагаются изменения в сфере лицензий на ведение бизнеса. Предлагается более чем вдвое увеличить порог годового дохода с €45 тыс. до €20 тыс. для тех, кто имеет лицензию на ведение бизнеса, и обязать тех, кто зарабатывает более €20 тыс. регистрировать индивидуальную деятельность. В настоящее время 84% населения с лицензией на ведение бизнеса зарабатывают до €20 000 в год.

В новой реформе имеется и ряд других предложений, связанных с совокупным годовым доходом жителей страны, уплатой налога на добавленную стоимость, льготами по корпоративному подоходному налогу и так далее.

Реагируя на предложенную министерством финансов реформу, Спикер Сейма Виктория-Чмилите Нильсен оценила 20%-е обложение индивидуальной деятельности «тревожным и сомнительным». По её словам, люди из творческой сферы уже резко отреагировали на предложения правительства и будет «необходимо принять во внимание эти оценки».

Виктория Чмилите-Нильсен / Д. Умбрасас/LRT nuotr.

Однако некоторые предложения В. Ч. Нильсен показались правильными: «Есть несколько действительно хороших вещей, есть и инвестиционный счет, но, как я уже сказала, впереди еще довольно долгий путь».

К тому же, спикер Сейма заявила, что партнёры по коалиции узнали о новой реформе вместе с общественностью. По словам В. Ч. Нильсен министерство финансов не советовалось с другими правящими о налоговых нововведениях.

Экономист Александр Изгородин, в свою очередь, тоже видит в реформе некоторые позитивные аспекты, однако отмечает, что существуют риски, которые могут помешать реализации планов нынешнего правительства. Он рассказал, что это за риски и поделился мнением, является ли предложенная реформа своевременной и нужной.

- Чем вызвана необходимость этой налоговой реформы?

- Я думаю, что необходимость стоит довольно-таки остро, потому что нужно признать, что в Литве, в зависимости от структуры работы и структуры бизнеса, люди на самом деле платят очень разные налоги на прибыль и на доходы. Эта ситуация немного странная и её, конечно, нужно решать.

На мой взгляд, основные принципы реформы именно на это и распространяются. Похоже, государство делает первые шаги по упрощению налоговой системы и по стабилизации налогов на прибыль и на доходы, в независимости от того, какую структуру бизнеса выбирают люди. Скорее всего, это значит то, что некоторым категориям людей налоговые расходы немного вырастут.

Расходы / Э. Блажевич/LRT nuotr.

Но, с другой стороны, где я вижу плюс, так это в том, что там, где люди занимаются индивидуальной деятельностью, они будут больше связаны с Содрой. Это очень хорошо, потому что мы говорим и о потенциальной пенсии этих людей, поэтому это позитивный аспект.

Думаю, что есть у этой реформы один минус и один риск. Этот риск связан с тем, что очень многие изменения, скорее всего, придут на рынок только в 2025 или в 2026 году. В следующем году эти изменения будут довольно-таки косметическими. Нужно ещё понимать, что в следующим году будут выборы в новый Сейм и есть риск, что очень небольшая часть налоговой реформы будет приведена в жизнь. Насчёт более грандиозных изменений, я думаю, что будет очень много дискуссий и есть большой риск, что они не будут воплощены в жизнь из-за того, что в следующем году уже начнутся выборы в парламент.

Есть, конечно, и другой риск. Если структура парламента Литвы, в плане политических партий поменяется, в начале работы следующего Сейма нынешняя реформа может быть упразднена и могут быть приняты какие-то другие законы.

Поэтому сама реформа, в принципе, я думаю, что хорошая. С другой стороны, как я говорил, риск в том, что очень многие компоненты реформы выходят на рынок только в 2025 и 2026 году, это значит, что этим заниматься будет другая власть и когда придёт другая власть, никто не гарантирует, что она просто не скажет нет этой реформе и вернётся к нынешней налоговой системе.

Заседание Сейма (иллюстративная фотография) / Э. Блажевич/LRT nuotr.

- Как реформа отразится на доходах бюджета и на что будут направлены эти дополнительные доходы?

- Здесь я, на самом деле, не делал бы таких грандиозных выводов, потому что я бы не сказал, что реформа поможет государству больше заработать. Я думаю, что основной принцип реформы в том, что упрощается сама налоговая система, все становится более понятно – кто, сколько должен платить налогов. Но никто не гарантирует, что государство заработает больше, потому что, во-первых, скорее всего, экономику Литвы ожидает рецессия и восстановление экономики произойдёт только в следующем году, поэтому в краткосрочной перспективе я бы вообще не гарантировал, что государство больше заработает из-за этой налоговой системы.

Второй момент – это, конечно же, государству нужно будет параллельно бороться с нелегальной экономикой.

От этих двух компонентов сильно будет зависеть, заработает ли государство больше денег, то есть как эффективно государство будет администрировать новые налоги и какого размера, какого объема кризис придёт в экономику Литвы.

- Как реформа отразится на обычных налогоплательщиках?

- Я думаю, что, в принципе, достаточно позитивно, потому что наконец-то всем станет более понятно, какие налоги люди должны платить. С одной стороны, конечно, может быть такое, что часть населения, особенно те люди, которые занимаются индивидуальной деятельностью в течение нескольких лет, вероятно, должны будут поднять свои тарифы. Поэтому может быть такое, что через несколько лет цены на услуги в Литве могут немного вырасти из-за этой реформы. Но, опять же, мы говорим об очень долгосрочной перспективе, и никто точно не знает, какая будет общая инфляция и будет ли инфляция в Литве вообще проблемой.

Поэтому, может быть, государство правильно сделало, что оно оставляет людям такое большое время подготовиться. Но никто не может гарантировать, что эта налоговая реформа на самом деле будет приведена в силу, потому что главная её проблема в том, что она принимается в конце политического цикла и основные компоненты реформы уже будет или не будет реализовывать другой парламент и другое правительство.

Материал подготовил Томас Валкаускас.