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Новости2023.03.22 11:54

Налоговая инспекция Литвы передала Украине 80 конфискованных транспортных средств

B
BNS, LRT.lt 2023.03.22 11:54
Грузовой транспорт
Грузовой транспорт / BNS nuotr.

Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) сообщила в среду, что с ноября прошлого года передала Украине 80 конфискованных государством транспортных средств.

Их общая стоимость достигает более 181 тыс. евро.

"Мы тесно сотрудничаем с украинскими городскими администрациями, прислушиваемся к их нуждам и стараемся помочь - оказываем различную гуманитарную помощь. Помимо автомобилей, в прошлом году мы также передали конфискованные подъемники, резиновые лодки, водолазное снаряжение, фонари, прожекторы, настольные лампы. Всего в Украину было передано конфискованного имущества почти на 200 тысяч евро", - сказал глава ГНИ Дайнюс Ясюлис.

По его словам, в ближайшее время в качестве помощи также будут переданы мобильные телефоны и планшеты на сумму более 11 тысяч евро.

Транспортные средства переданы представителям администраций Бучи и Сквиры, что в Киевской области, Краматорска в Донецкой области, Хмельницкого в одноименной области, городов Народичи в Житомирской области и села Чернобаевка в Херсонской области.

В основном это транспортные средства с дизельным двигателями, автомобили с большим пробегом, такие как внедорожники, минивэны, тягачи, грузовики, микроавтобусы и пассажирские автобусы, универсалы.

# Литва
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