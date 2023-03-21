Только 21% сдают практический экзамен по вождению в Литве с первого раза

В последние три месяца только 21% сдали практический экзамен по вождению в Литве с первого раза, передает Diena. По данным Regitra, это самый низкий показатель в истории.

Сдать теорию с первого раза удается только 40% экзаменуемым.

Инструкторы по вождению говорят, что многие экзаменуемые слишком волнуются.

"Многие идут на экзамен психологически неготовыми. Если человек хорошо водит, уверен в себе, то волнение ему не мешает. Обычно такие ученики сдают с первого раза», — сказал Сигитас Пуджемис, инструктор по вождению.

В Литве минимальное время практического обучения вождению составляет 30 академических часов.

Новая газета – Балтия