Украинское книгоиздательство в условиях войны: поддержка государства, сжигание книг на оккупированных территориях и «дух козацтва»

В условиях войны большинство украинских книгоиздательств столкнулось с логичным и объяснимым спадом продаж книг. Кроме этого, большая часть типографий была расположена в Харьковской области, которая каждодневно с начала войны подвергается российским ракетным обстрелам. «Учебный процесс продолжается, нужны книги и учебные и художественные, проходят конкурсы учебников, и наше издательство в этом принимаем активное участие», - делится в интервью LRT.lt заведующая редакцией дошкольного и начального образования украинского издательства «Навчальна книга — Богдан» (Учебная книга — Богдан) Наталия Будна.

- Как ваше издательство работает в это непростое время?

- Вначале войны наши мужчины записались кто в тероборону, кто на фронт. Примерно через три месяца мы немного пришли в себя от шокового состояния и решили возобновить работу нашего издательства, потому что поняли, что, во-первых, людям надо работать, а во-вторых, надо платить налоги государству, чтобы оно могло платить зарплату учителям, врачам, военным. Пока мы не возобновили работу, многие наши работники были волонтерами, помогали другим. Нужна была помощь людям, так как многие беженцы с восточной Украины начали приезжать к нам в западную Украину.

- Трудно было возобновить работу издательства?

- Не могу сказать, что было очень трудно. С начала войны часть специалистов работала онлайн, например, кто-то оформлял заказы по интернету, кто-то работал на складах. Лето прошло более-менее спокойно, но особенно тяжело стало после того, как начали бомбить инфраструктуру и электростанции, из-за этого у нас начал пропадать свет, не работали компьютеры.

- Как вы восстанавливали электроэнергию?

- Мы купили генераторы, поставили их в магазинах, в офисе, на производстве, работа возобновилась. Очень помогло то, что наше Министерство образования не отменило конкурс школьных учебников, ведь дети продолжают учиться, и им необходимы учебники. Благодаря этому и издательства, и типографии продолжили издавать книги и учебную литературу. Еще нам повезло, что у нас есть маленькая типография в Тернополе, а не в Харькове или Киеве, как у других. Мы даже осенью ездили на выставку во Франкфурт.

- Какая сейчас ситуация с продажей книг в стране?

- Конечно же, продажи упали, особенно по сравнению с ковидными временами, когда спрос на книги был невероятно высок. Когда были ковидные ограничения, наш президент запустил программу «єПідтримка»: государство предоставляло вакцинированным гражданам 1000 гривен, которые можно было потратить на покупку лекарств, на поход в театр, в спортивные клубы или на приобретение книг. Поэтому с осени 2021 года и до начала войны мы наблюдали рост продаж книг не только в нашем, но и в других издательствах. Удивительно, но многие люди решили потратить свою «ковидную тысячу» на книги.

- Получается, что люди, выбирая между лекарствами и книгами, отдавали предпочтение последним?

- Сложно обобщено говорить, но в большинстве случаев пенсионеры тратили эту тысячу на лекарства, а молодежь – на книги. Мне кажется, что в нашем городе около 80% людей использовали эту тысячу на книги. И поэтому не сравнить сегодняшние продажи с теми продажами, но мы всё равно очень радуемся, что люди покупают книги. Много книг мы бесплатно передаем в страны, где есть наши беженцы – это и Польша, и Германия, и Италия, и Испания. Для этого у нас есть государственный проект “Книжки без кордонів” (книги без границ) под патронатом первой леди страны. Идея в том, чтобы у каждого ребенка, оказавшегося вдали от своего дома, была возможность приобрести книги на родном языке.

Проект «Книги без границ» / Ю. Стацявичюс/LRT фото

Также есть еще одна программа «Українські книжкові полички» (украинская книжная полочка). Эта программа нацелена на то, чтобы предоставить для бесплатного публичного доступа книги на украинском языке. Например, такую полочку можно найти в библиотеках в странах Европы. Украинский институт книги и государство закупали у всех издательств книги для этого проекта. Благодаря таким программам и проектам многие издательства, в том числе и мы, получили колоссальную поддержку. Так мы и работаем, у нас частное издательство, поэтому, в основном, мы рассчитываем на свои силы.

- Есть ли такие издательства, которые были вынуждены закрыться из-за войны?

- Я не знаю. Говоря о крупных украинских издательств, таких как «Абабагаламага», «Фоліо», «Клуб Сімейного Дозвілля», - из них никто не закрылся. Многие издательства располагались в Харькове, они постарались перевести свои книги в другие города Украины, очень много перевезли и разместили в западной Украине и в центральной Украине. Да, они переместились, но не закрылись.

Харьков / Фото AP

- Известны ли вам случаи, когда оккупанты уничтожали украинские книги?

- Я сама такого не видела, но известный факт, что в Мариуполе оккупанты выбрасывали книги на украинском языке из библиотечных фондов Приазовского государственного университета для их дальнейшего уничтожения. Также известны случаи, что на оккупированных территориях массово сжигают в котельных украинскую литературу.

- Почему? Это ненависть к украинскому языку, к культуре?

- Да, даже я бы сказала к любому украинцу, они хотят уничтожить нас как нацию, потому что мы хотим быть независимыми, у нас есть дух свободы, у нас это в крови. Нас многие спрашивают, почему вы не любите русских, а мы не можем даже объяснить. Но мне кажется, что я нашла ответ для себя - они рабы, они привыкли, что у них есть царь, а у нас «дух козацтва», мы всегда хотели и хотим быть свободными и независимыми. Я думаю, что литовцы – такие же, вы очень хорошие националисты, и я всегда ставлю вас в пример. Мы на западной Украине больше националисты, чем на центральной или даже восточной Украине.

- Что читают люди на оккупированных территориях? Можно ли там купить книги на украинском языке?

- Нет, там нет пунктов продаж украинских книгоиздательств. Там нет практически ничего нашего, все русское, особенно Донецк и Луганск, они уже девятый год под оккупацией, и я даже не знаю, что мы будем делать, когда освободим эти территории.