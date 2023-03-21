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Небензя заявил, что РФ вернёт детей в Украину, когда будет безопасно

РC
Радио «Cвобода» 2023.03.21 11:00
Дети (ассоциативное фото)
Дети (ассоциативное фото) / FotoPlunksna nuotr.

Представитель России В ООН Василий Небензя заявил, что, вывозя детей с территории Украины, российские власти хотели "уберечь их от опасности, которую могут нести военные действия", и что они готовы вернуть их в Украину, когда условия будут безопасными.

"Конечно, почему нет" - ответил Небензя на вопрос о том, вернёт ли Россия детей. Ответ приводит агентство ТАСС.

По словам Небензи, Россия хочет провести в начале апреля неформальное заседание Совета безопасности ООН, на котором намерена продемонстрировать, что "вопрос о детях, "насильно отправленных в Россию", полностью раздут".

Небензя дал комментарии в связи с выданным в пятницу Международным уголовным судом в Гааге ордером на арест президента России Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Суд не является органом ООН, однако в его работе участвует больше половины стран-членов организации.

Обвинения основаны на том, что российские власти после начала широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года вывезли из оккупированных районов Украины в Россию детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, без согласия украинских властей или родственников таких детей. Кроме того, сообщалось, что в аннексированном Крыму и ряде регионов России в детских лагерях содержатся дети, которые отправились туда с согласием родителей - однако теперь родители не могут их забрать.

Ещё в мае прошлого года Путин подписал указ об упрощении предоставления украинским детям российского гражданства, что открывает путь к их усыновлению в России. Уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова на недавней встрече с Путиным говорила, что "благодаря ему" усыновила 15-летнего мальчика из Мариуполя. По словам Львовой-Беловой, на арест которой Гаагский суд тоже выдал ордер, в семьях в России сейчас устроены сотни детей из Украины. Если понимать слова Небензи буквально, он признал, что речь идёт об украинских детях, и пообещал вернуть их в страну - то есть признал временный характер их пребывания в России.

Радио «Cвобода»

# В мире# Война в Украине
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