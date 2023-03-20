Во время встречи Путина с жителями оккупированного Мариуполя кто-то выкрикнул: "Это все напоказ!"

Президент Владимир Путин посетил оккупированный Россией украинский город Мариуполь, заявила пресс-служба Кремля. На сайте президента опубликовано видео, на котором, как утверждается, Путин встретился с жителями города.

Он разговаривал с людьми во дворе жилого дома. В этот момент, как заметили телеграм-каналы, кто-то на фоне выкрикнул "Это напоказ!". На кадрах видно, что в этот момент сопровождающие Путина оборачиваются и делают знаки руками.

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в оккупированный Мариуполь на вертолете. Его сопровождал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, который "доложил о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях". Издание "Верстка" идентифицировало на этом видео жилой комплекс "Невский" и реального жителя города.

Это первая поездка президента России на оккупированные территории, и произошла она после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Путину вменяют ответственность за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Как пояснили в суде, есть "разумные основания" полагать, что президент РФ несет личную ответственность за это.

Российская армия оккупировала Мариуполь в мае 2022 года после кровопролитных боев и продолжительной блокады. Город был почти полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. По оценке ООН, там были уничтожены или повреждены до 90% многоэтажных жилых домов и около 60% частных домов.

До войны в Мариуполе проживали около 426 тысяч человек, 350 тысяч из них стали беженцами. В ходе российской осады погибли не менее 25 тысяч человек.

"Настоящее время"