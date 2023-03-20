Александра Кетлерене. Что на самом деле означает победа Духневича в Вильнюсском районе?

Я не помню, когда выборы в Вильнюсском районе привлекали столько внимания по всей стране. В прошлом было ясно как день, что два "польских" (как их называли раньше) района выберут своих мэров в первом туре, и что это будут кандидаты от Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Литвы (ИАПЛ-СХС)

Но все изменилось - после долгого правления ИАПЛ в Вильнюсском районе победил социал-демократ Роберт Духневич. Эти выборы, безусловно, ознаменовали тектонический перелом, но не только из-за своих результатов.

Поддержка ИАПЛ-СХС в Вильнюсском районе последовательно снижалась, поскольку в город въезжало все больше новых жителей, которые были чужды местным полякам. Это был лишь вопрос времени, когда весы склонятся в другую сторону. Уже в 2019 году все указывало на то, что выборы 2023 года не будут выиграны ИАПЛ-СХС в первом туре, и что партии придется очень сильно постараться, чтобы победить во втором туре.

В течение многих лет Вильнюсский район просто игнорировался основными партиями. Там практически не из кого было выбирать, когда дело доходило до голосования - партии посылали второй, а то и третий эшелон - они все равно не собирались побеждать. Похожая ситуация сейчас в Шальчининкайском районе.

Однако победа Р. Духневича показывает пример политического стратегического мышления, когда в кандидата вкладываются на долгие годы, не ожидая быстрых побед. Жители Вильнюсского района проголосовали за политика, который долгое время был в Совете, который им знаком и кажется последовательным.

Р. Духневич / E. Blaževič/LRT nuotr.

С другой стороны, ИАПЛ-СХС также последовательно шла к этому поражению. Прежде всего, тем, что не способна меняться и годами не предлагала ничего нового, не разговаривала с населением или говорила с позиции силы, будучи уверенной в своей победе.

Вот платная реклама Вальдемара Томашевского в Facebook на польском языке, объявляющая его собственное восприятие перемен: "Большевики тоже провозглашали необходимость перемен в своей деятельности. Только вот их перемены означали: депортации, массовые убийства, голод, холод и нищету, которые испытали на себе сначала жители Советского Союза, а с 1940 года также литовцы, латыши, поляки и другие.

Я не думаю, что дальнейшие комментарии необходимы.

Несмотря на опасения, что в случае избрания представителя не от ИАПЛ-СХС над Вильнюсским районом рухнет небо, победу праздновал Р. Духневич. Новому мэру будет нелегко, поскольку большинство Совета будет состоять из ИАПЛ-СХС. Однако следует надеяться, что ради жителей Вильнюсского района будет найдена форма сотрудничества.

Однако эта победа Р. Духневича невероятно важна не только для мэрии. Она принесла невероятную возможность для литовского общества. Наконец-то полякам Литвы удалось вырваться из стереотипного пузыря, созданного ИАПЛ-СХС. Долгое время люди в Литве ассоциировали литовского поляка именно с этой партией.

Поляки Литвы - это не то же самое, что ИАПЛ-СХС, хотя СМИ до сих пор любят упрощенно называть эту партию просто "поляками". Однако польская культура, язык и польскость так же важны для литовских поляков, которые не ассоциируют себя с какой-либо партией, несмотря на все попытки сделать обратное.

Р. Духневич / E. Blaževič/LRT nuotr.

Сегодня поляки в Литве вступают в различные организации, занимаются политикой, входят в списки различных партий, участвуют в общественной жизни и каждый день вносят свой вклад в развитие Литвы.

Возможно, самым важным фактором в этой ситуации стала жестокая агрессия России против Украины, когда мы поняли, что национальные различия не имеют никакого значения и что мы должны работать вместе. Сейчас настал момент, когда мы можем использовать это время пробуждения для создания еще более прочных связей в нашем обществе. Очень хорошим сигналом является и тот факт, что изыскиваются возможности преподавания польского языка в литовских школах.

Политика "разделяй и властвуй" должна стать пережитком советской эпохи, мы должны наводить мосты и вместе создавать более сильное и жизнестойкое общество. В конце концов, независимо от нашей национальности, мы все являемся частью Литвы. Воспользуется ли литовское общество этой возможностью?

Я уверена в одном: когда литовцы из Самогитии, Северной Литвы или других мест смотрели на двух кандидатов в мэры Вильнюсского района, они видели новое поколение поляков, которые выросли в Литве и прекрасно говорят по-литовски. И это, на мой взгляд, самая большая победа для Вильнюсского района и для Литвы в целом.