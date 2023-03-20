Литва поддерживает учреждение в Киеве постоянного бюро Международного уголовного суда

Литва поддерживает планы находящегося в Гааге Международного уголовного суда (МУС) по созданию постоянного следственного бюро в Киеве, представленные на конференции министров юстиции стран Европы, которая проходит в Великобритании.

Как говорится в распространенном в понедельник заявлении Минюста, Литва поддерживает эту инициативу, поскольку прокурорский офис, действующий в зоне боевых действий, может наилучшим образом обеспечить качество и достоверность сбора доказательств, эффективное сотрудничество с украинскими правоохранительными органами.

По словам участвующей в конференции заместителя министра юстиции Габии Григайте-Даугирде, для обеспечения эффективной работы МУС необходимо более тесное сотрудничество государств и больший их вклад в виде финансовых и человеческих ресурсов.

«Литва была первым государством, которое обратилось в МУС после начала агрессии против Украины, а также всегда демонстрировала лидерство в выделении дополнительной финансовой и иной поддержки этому суду. Сплоченность приносит очевидные результаты: уже выданы первые ордера на арест, но мы не можем останавливаться, пока не будут осуждены все те, кто совершил страшные военные преступления в Украине», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению Литвы, МУС начал расследование ситуации в Украине в марте прошлого года.

«Литва в 2022 году выделила финансирование в размере 100 тыс. евро и делегировала национального эксперта-следователя в группу по изучению ситуации в Украине. В этом году Литва также выделила дополнительно 100 тыс. евро. Кроме того, Литва намерена в ближайшее время направить группу следователей для оказания помощи бюро МУС в Киеве», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за военное преступление, связанное с незаконной депортацией украинских детей. На этом основании приказ был вынесен и омбудсмену по защите прав детей в России Марии Львовой-Беловой.