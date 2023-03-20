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2023.03.20 14:07

Исследование ООН: Литва – в Топ-20 самых счастливых стран мира

B
BNS, LRT.lt 2023.03.20 14:07
Вильнюс
Вильнюс / LNM nuotr.

Как свидетельствует опубликованный в понедельник отчет Организации Объединенных Наций (ООН) Литва занимает 20-е место в рейтинге счастливых стран и является самым счастливым государством среди своих соседей.

Согласно World Happiness Report, Литва занимает 20-е место и опережает Польшу (39-е место), Эстонию (31-е место) и Латвию (41-е место). Украина занимает в этом исследовании 92-е место, Россия – 70-е.

С 2012 года индекс, публикуемый Сетью поиска решений в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций, оценивает более 150 стран в зависимости от того, насколько счастливы их жители. Данные для Мирового индекса счастья этого года были собраны в 2020-2022 годах.

Список основан на различных факторах: размере ВВП на душу населения, данных о здоровье населения и доступе к медицине, о социальных пособиях, гражданских свободах и распространенности коррупции.

В отчете отмечается, что за последние шесть лет Литва постоянно поднималась в рейтинге. В 2017 году страна находилась на 52-м месте.

«Финляндия остается на первом месте шестой год подряд. Литва — единственная новая страна в первой двадцатке, поднявшаяся более чем на 30 позиций с 2017 года», — говорится в сообщении.

Индекс показывает, что и в других странах Северной Европы дела идут хорошо: после Финляндии следуют Дания и Исландия, занимающие последующие места в списке.

Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия также вошли в первую десятку.

Наименее счастливыми были жители Афганистана.

# Литва
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