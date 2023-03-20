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2023.03.20 10:36

Новый мэр Клайпеды Арвидас Вайткус: "Я понимаю, что впереди много работы"

РР
Радвиле Румшене, LRT.lt 2023.03.20 10:36
Арвидас Вайткус празднует победу
Арвидас Вайткус празднует победу / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Жители Клайпеды сделали свой выбор - после подсчета голосов победу одержал Арвидас Вайткус. Политик уже получил поздравления от своего соперника во втором туре выборов Аудрюса Петрошюса, а в штаб победителя прибыл и бывший мэр Витаутас Грубляускас.

Когда стало ясно, что политик уже победил с большим отрывом, Вайткус в окружении своих товарищей поблагодарил всех за работу. Вскоре после этого он также получил подарок от членов своей команды - шлем с надписью "мэр".

А. Петрошюс, соперник Арвидаса Вайткуса во втором туре также признал свое поражение. Политик поздравил своего соперника, пожал ему руку и пообещал сотрудничать, так как ему самому придется вернуться на работу в Сейм.

Витаутас Грубляускас, который добивался переизбрания на этих выборах, но не прошел во второй тур, также пришел поздравить Вайткуса в штаб.

Арвидас Вайткус празднует победу
Арвидас Вайткус празднует победу / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Вайткус сказал собравшимся журналистам, что его команда всегда была настроена на победу.

"Я очень благодарен жителям Клайпеды, которые принципиально голосовали, были политически активны. Тем, кто поддерживал нашу команду, отдельное спасибо. Спасибо моей семье. Для меня очень важно, что моя семья поддержала меня в моей кандидатуре на пост мэра и в городской совет. Я счастлив, что они счастливы", - сказал Вайткус.

Сотрудничество с консерваторами выглядит не очень привлекательным

Вайткус пока не сообщил, с кем он будет формировать правящее большинство или кого назначит вице-мэром и директором городской администрации

"Завтра утром, вероятно, начнутся переговоры о коалиции. И как пройдут эти переговоры, тогда и станут ясны ответы", - сказал Вайткус.

Он также отметил, что нет списка, с кем он будет вести переговоры в первую очередь, но не стал скрывать, что сотрудничество с консерваторами на данный момент выглядит не очень привлекательным.

"В жизни никогда нельзя быть против чего-то, особенно в политике, но сегодня, за последние две недели, эпитеты, которые мы все слышали, это не те эпитеты, которые привлекают нас к совместной работе. Но я не говорю слово "нет" в эту минуту. Я хочу знать мнение команды", - сказал Вайткус.

Арвидас Вайткус празднует победу
Арвидас Вайткус празднует победу / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Он также отметил, что результаты голосования и определенная тенденция "протестных голосов" - это определенный сигнал центральному правительству, потому что "протестные голоса" распространены по всей Литве, что показывает, что люди недовольны жизнью и хотели бы иметь другую жизнь.

"Особенно во втором туре я неоднократно упоминал в дебатах, что мы отличаемся от консерваторов в плане ценностей. В Клайпеде, к большому сожалению, во всех школах есть следы тяжелых наркотиков, и когда мы слышим, как это парламентское большинство говорит о декриминализации и смехотворно низких штрафах, это, наверное, не тот путь, по которому нужно идти. Я, конечно, толерантный человек, но я всю жизнь любил женщин. Мне бы хотелось, чтобы в Литве больше говорили о традиционной семье", - сказал Вайткус.

Арвидас Вайткус празднует победу
Арвидас Вайткус празднует победу / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Своей первой задачей после вступления в должность мэра политик называет переезд офиса мэра из мэрии в здание администрации Клайпедского самоуправления, а следующими задачами - пересмотр городского бюджета и стратегических планов.

Арвидас Вайткус празднует победу
Арвидас Вайткус празднует победу
Арвидас Вайткус празднует победу
Арвидас Вайткус празднует победу
# Литва
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