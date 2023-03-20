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2023.03.20 05:58

Блинкявичюте: эти выборы - это победа Социал-демократической партии

LRT.lt
LRT.lt 2023.03.20 05:58
В. Блинкявичюте
В. Блинкявичюте / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте говорит, что выборы муниципальных советников и мэров являются отличным результатом этой политической силы. 

"Эти выборы муниципальных советников и мэров еще раз показали, что мы, Социал-демократическая партия, - серьезная и мощная партия, которой доверяют жители всей Литвы", - сказала журналистам председатель партии В. Блинкевичюте.

"Поэтому эти муниципальные выборы и выборы мэров действительно являются успехом для нашей Социал-демократической партии", - добавила она.

По итогам муниципальных выборов, завершившихся в воскресенье, больше всего постов мэров получила Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), на втором месте - различные политические комитеты, на третьем - Движение либералов, а Союз отечества - Литовские христианские демократы показал наполовину худшие результаты.

Председатель партии также отметил, что социал-демократы - единственная политическая сила, избравшая членов советов во всех 60 самоуправлениях, за партию проголосовало более 200 000 избирателей. Социал-демократы получили примерно на 100 мест больше, чем четыре года назад.

"Если будет 16-17 мэров, то это больше, чем четыре года назад", - сказала Блинкявичюте.

По ее словам, результаты Роберта Духневича в Вильнюсском районе, несмотря на их исход, уже являются "огромным достижением".

"Почти 30 лет в Вильнюсском районе мэр избирался в первом туре, и второй тур как-то даже не обсуждался. Сейчас наш Роберт Духневич еще раз показал, что жители Вильнюсского района хотят перемен, им нужно больше дискуссий, демократии и они просто не хотят жить так, как жили раньше", - заявила В. Блинкявичюте.

Она оценила выступление правящих консерваторов как "полное поражение".

"Нельзя отрицать, что результат всего этого настолько плох, что это (следствие - BNS) того, как они решают проблемы, реагируют на проблемы людей, я имею в виду в Сейме в правящем большинстве и доминирование консерваторов в этом правящем большинстве", - сказала она.

"Контроль инфляции, цен, либерализация электроэнергии, огромные прибыли банков, запоздалое предложенное налогообложение сверхприбылей, разрушающиеся мосты, гравийные дороги и все остальные дороги - это еще раз показывает, что (правящая партия - BNS) не способна решать проблемы людей", - сказала лидер социал-демократов.

По словам Блинкевичюте, местные выборы были "генеральной репетицией" перед общенациональными выборами в следующем году.

Говоря о возможности работы в коалициях в Вильнюсе и Клайпеде, она отметила, что это будет решаться на заседаниях отделения партии.

# Литва
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