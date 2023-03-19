Борьба за пост мэра в Клайпеде: Вайткус лидирует

По мере поступления первых результатов с избирательных участков становится ясно, что в Клайпеде наибольшей поддержкой избирателей пользуется лидер комитета "Верные Клайпеде" Арвидас Вайткус. По неофициальным данным, разрыв уже таков, что представитель консерваторов Аудрюс Петрошюс не сможет догнать своего соперника.

Спустя чуть более часа после закрытия избирательных участков поступают первые результаты.

После подсчета голосов на 12 участках Вайткус лидирует с более чем 60% голосов, а кандидат от Союза отечества Литвы - Литовских христианских демократов А. Петрошюс набирает почти 35%.

В штабах кандидатов уже идут неофициальные разговоры о том, что Петрошюс не сможет догнать своего соперника, так как наблюдатели сообщают, что по крайней мере на некоторых участках избиратели также больше поддерживают Вайткуса.